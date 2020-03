Ancelotti wijst Brands op interessante situatie in Napels

(The Sun)

Chelsea hoopt dertig miljoen euro over te houden aan de verkoop van Victor Moses en Emerson Palmieri. Met dat geld moet een nieuwe linksback binnen worden gehaald. (The Sun)

Carlo Ancelotti zet in op een reünie met de middenvelder, die mogelijk mag vertrekken bij Napoli.

Sergej Milinkovic-Savic heeft over belangstelling niets te klagen. De middenvelder wordt naast onder meer Manchester United, Real Madrid, Juventus en Paris Saint-Germain nu ook gevolgd door Tottenham Hotspur. (Tuttosport)