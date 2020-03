‘FIFA wil contracten verlengen en transferdeadline verschuiven’

De aflopende contracten van trainers en spelers zouden verlengd moeten worden tot aan het einde van de uitgestelde binnenlandse competities. Dat is een van de belangrijkste conclusies die is gedaan door een coronaviruswerkgroep van de FIFA, zo schrijft Reuters. Het persbureau heeft de vertrouwelijke documenten ingezien en meldt dat er ook een aanbeveling is gedaan over het verschuiven van de transferdeadlines.

De werkgroep van de wereldvoetbalbond is van mening dat de transferperiodes aangepast moeten worden, nu de kans bestaat dat het nieuwe seizoen in alle competities in een later stadium zullen aanvangen. Contracten van spelers en trainers lopen doorgaans af op 30 juni, de datum waarop het seizoen normaliter ten einde is. De UEFA hoopt dat de competities voor deze datum zijn afgerond, maar gezien de ontwikkelingen rond het coronavirus bestaat de kans dat zelfs in juli en misschien nog later gevoetbald wordt. Door de contracten automatisch te verlengen kunnen de competities op een normale manier worden afgewerkt. Wat dit zal betekenen voor spelers die al bij een nieuwe club hebben getekend en het contract op 1 juli in zien gaan, is vooralsnog onbekend.

De zomerse transferperiode loopt in de meeste landen tot eind augustus. Door de deadline uit te stellen, wil de werkgroep de clubs meer tijd geven om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op het nieuwe seizoen. Wanneer de jaargang 2020/21 van start gaat is afhankelijk van het einde van het huidige seizoen. De voorstellen van de werkgroep, die door de FIFA op 18 maart werd opgericht om de gevolgen van het coronavirus in de voetbalwereld te beperken, worden donderdag besproken. De FIFA zal hier volgens Reuters in een later stadium een besluit over nemen.