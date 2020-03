Duitse Champions League-clubs tuigen noodfonds op van 20 miljoen euro

Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig en Bayer Leverkusen gaan clubs helpen die het vanwege de coronavirus zeer lastig hebben, zo hebben de vier clubs donderdag wereldkundig gemaakt. Het viertal uit de Bundesliga, dit seizoen allen actief in de Champions League, stelt een totaalbedrag van twintig miljoen euro ter beschikking voor clubs uit de eigen competitie en 2. Bundesliga. Hiervan is 12,5 miljoen euro afkomstig uit de pot met televisiegeld van het miljardenbal. De overige 7,5 miljoen euro brengen voornoemde clubs zelf op.

"We hebben altijd gezegd dat we onze solidariteit zouden tonen als clubs in de financiële problemen komen door deze uitzonderlijke situatie", verklaart Dortmund-directeur Hans-Joachim Watzke. "Die clubs staan er niet alleen voor om dit allemaal te managen. Borussia Dortmund draagt op verschillende gebieden zijn steentje bij aan de Duitse maatschappij. Vanwege de economische gevolgen van de corona-pandemie willen wij nu ook professionele voetbalclubs de helpende hand bieden."

"Samen met de andere drie Champions League-clubs (Dortmund en Leverkusen zijn al uitgeschakeld, red.) willen we onze solidariteit tonen aan alle andere clubs in Duitsland", benadrukt Karl-Heinz Rummenigge in zijn rol als voorzitter van Bayern. "In deze lastige tijden is het belangrijk dat de sterkste schouders de zwakkere schouders ondersteunen. We willen graag laten zien dat de voetbalwereld samen één is in deze moeilijke tijd."

De actie van de Champions League-deelnemers kan op sympathie van onder meer BILD rekenen. "Een sterk signaal in moeilijke tijden", zo luidt het oordeel van de boulevardkrant. Onlangs werd al bekend dat de spelers van Bayern, Dortmund, Leverkusen en Werder Bremen bereid zijn om een gedeelte van hun salaris in te leveren, nu de Bundesliga voorlopig stil ligt. Hierdoor kunnen clubs miljoenen besparen en hoeven er geen banen geschrapt te worden.