VZ Quarantaine Quiz Ronde #4: Opmerkelijke momenten in de Eredivisie

Door de coronacrisis is een groot deel van Nederland thuis komen te zitten. Nu velen Netflix al hebben uitgespeeld en het verlangen naar voetbal steeds groter begint te worden, doen wij een duit in het zakje om de strijd met de verveling aan te gaan. Deze week presenteren wij de VZ Quarantaine Quiz, een vijfdelige voetbalquiz met iedere dag een nieuwe ronde. Onder de juiste inzendingen verloten wij dagelijks een cadeaubon t.w.v. € 50,- te besteden bij onze vrienden van Voetbalshop.nl. Stuur om mee te doen jouw antwoord in een privébericht aan Voetbalzone of reageer met een DM op Instagram. De winnaars worden dagelijks bekend gemaakt.

Maandag werd met de Voetbal Citatenpuzzel de eerste ronde afgewerkt en de eerste waardecheck gaat naar gebruiker Erens. Op dinsdag speelden we de Muzikale Opstelling en Instagram-volger Yannickbrasser was iedereen ruim voor met zijn antwoord. In ronde drie moesten tien vragen beantwoord worden over Voetbalreclames, Murty020 stuurde via Instagram voor de derde keer een correct antwoord in en pakt daarmee de dagprijs van woensdag. Maar niet getreurd, vandaag een nieuwe ronde en nieuwe kans!

VZQQ Ronde #4: Opmerkelijke momenten in de Eredivisie

Terwijl de Eredivisie stilligt, denken wij op de redactie van Voetbalzone met weemoed terug aan enkele opmerkelijke momenten uit de rijke voetbalhistorie van het hoogste Nederlandse niveau. In deze vierde ronde hebben wij twintig van deze hoogte- en dieptepunten op een rijtje gezet en zoeken we bij iedere omschrijving de juiste speler. Wanneer je de twintig bijbehorende letters op een rijtje zet, vind je het eindantwoord van deze ronde. Je kunt jouw antwoord insturen via een privébericht aan Voetbalzone of een DM op Instagram. De winnaar wordt vrijdagmiddag om half vijf bekendgemaakt bij de laatste puzzel van ronde vijf.





