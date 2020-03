Klopp wordt op Duits duo gewezen: ‘Aubameyang is geen goede match’

Pierre-Emerick Aubameyang zou niet passen in het Liverpool van Jürgen Klopp, zo oordeelt oud-aanvaller Emile Heskey. Een enigszins opvallende conclusie, daar aanvaller en manager succesvol samenwerkten bij Borussia Dortmund. De voormalig speler van the Reds, die tussen 2000 en 2004 het shirt droeg van Liverpool, is van mening dat Klopp veel beter af is met spelers als Timo Werner en Kai Havertz.

"Aubameyang is een geweldige afmaker", zo laat Heskey optekenen in de Engelse media. "Zijn statistieken zijn echt fabelachtig. Hij laat telkens weer zien dat het een echte goaltjesdief is. Aubameyang speelt bij Arsenal in een elftal dat niet erg wordt gewaardeerd, maar desondanks pakt hij wekelijks zijn doelpunten mee." De Arsenal-spits staat op zeventien doelpunten in de Premier League. Alleen Jamie Vardy (Leicester City) doet het met negentien treffers nóg beter dan Aubameyang.

"Hij strijdt mee om de Gouden Schoen en kan met recht Mister Consistent worden genoemd", aldus Heskey, die gelijk een kanttekening plaatst. "Maar past hij in het systeem van Liverpool? Ik ben bang van niet. Ik denk niet dat Aubameyang een goede match zou zijn met Liverpool." De oud-international van Engeland schuift gelijk enkele opties naar voren. "Kai Havertz is een jonge, dynamische speler. Dat zou een goede aanvulling zijn. Met de komst van een jonge, hongerige speler zet je de ervaren spelers ook gelijk op scherp."

"Timo Werner is ook zo’n speler die het geweldig doet", deelt Heskey complimenten uit aan de spits van RB Leipzig. "Als je jonge speler in het vizier hebt, dan moeten het wel spelers zijn die zich al hebben bewezen in de top. Die weten wat er gevraagd wordt. Werner is een heel goede speler, met een bewonderenswaardige snelheid. Klopp weet ongetwijfeld een hoop over de Bundesliga, dus ik weet zeker dat hij er alles aan wil doen om Werner te halen." BILD wist onlangs al te melden dat Liverpool bereid is om de ontsnappingsclausule van zestig miljoen euro in het contract van Werner te activeren. Vanwege de coronacrisis is het echter onzeker of een definitieve deal van de grond komt.