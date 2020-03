‘Grote ster’ (44) stopt ermee na loopbaan vol feestjes, drank en vrouwen

Marcelinho Paraiba (44) is voetballer af. De oud-spelmaker heeft er na bijna dertig transfers en een rits aan voornamelijk Braziliaanse clubs een punt achter gezet. In Europa was de Braziliaan actief voor Olympique Marseille, Hertha BSC, Trabzonspor en VfL Wolfsburg. Bij de Berlijnse club maakte Marcelinho niet alleen vanwege zijn voetbalkwaliteiten jarenlang indruk. Naast zijn trucjes, techniek, inzicht en passing groeide de voormalig aanvallende middenvelder ook uit tot een ster vanwege zijn uitstraling, waarbij onder meer zijn diverse haarkleuren de nodige aandacht trokken.

Door Tim Siekman

Marcelinho kan worden gekwalificeerd als een ware clubhopper. De zesvoudig international was in totaal bij 25 clubs actief, doorgaans voor slechts een halfjaar of jaar. Zijn langste en succesvolste tijd kende hij bij Hertha BSC, dat tussen 2001 en 2006 bijna altijd in de subtop van de Bundesliga terug te vinden was. In die periode maakte Marcelinho een wervelende indruk. In 193 wedstrijden voor Die Alte Dame maakte hij 79 doelpunten, terwijl hij tevens goed was voor 60 assists. Marcelinho was dé attractie van Hertha. Mede dankzij zijn extravagante stijl én effectiviteit werd de Braziliaan in relatief korte tijd een grootheid in het Olympiastadion.

"Ik vond het eigenlijk overal leuk", blikte Marcelinho deze week in BILD terug op zijn carrière. "Maar natuurlijk: Berlijn is voor mij een tweede thuis en Hertha is de club die ik het meest waardeer in mijn carrière. Dat waren vijf fantastische jaren. Het was een geweldige tijd. We stond altijd hoog op de ranglijst, bijna altijd in de top vijf. Ik mis die tijden. Of ik nog contact heb met bekenden van Hertha? Helaas heel weinig. Michael Preetz, mijn teamgenoot van toen, is daar nu directeur sport en communicatie. Hij vertelde me al dat de deuren bij Hertha altijd voor mij openstaan."

A true Hertha legend has announced his retirement from football ??? Congrats on a long and wonderful career, #Marcelinho ??????#hahohe pic.twitter.com/fVZvZ9o1ZP — Hertha Berlin (@HerthaBSC_EN) March 16, 2020

'Ik heb veel geld uitgegeven aan nepvrienden'

In 2000 verdiende Marcelinho een transfer van São Paulo naar Olympique Marseille, maar na een halfjaar keerde hij alweer terug naar Brazilië om te spelen voor Grêmio. Daar wist de aanvallende middenvelder zijn oude niveau weer aan te tikken, waardoor Hertha het aandurfde miljoenen uit te trekken voor de creatieveling. Fans van de Bundesliga-club waren snel verkocht, mede vanwege zijn excentrieke gedrag. Zo wisselde Marcelinho vaak van kapsel. "Ik heb tot een jaar geleden ermee geëxperimenteerd, maar nu is het gewoon zwart. Ik heb ooit met een vriend gewed dat ik mijn haar blond zou verven als we een wedstrijd zouden winnen. Zo is het begonnen. Ik vond het leuk en ik stopte nooit. In Duitsland vond iedereen het gaaf en uiteindelijk was het een soort handelsmerk. Mijn haar was rood, blauw: veel kleuren kwamen voorbij."

Marcelinho scoorde veel en bracht regelmatig medespelers in stelling. De Braziliaan werd bejubeld in Berlijn en omstreken en dat zorgde onbewust voor ander gedrag bij 'de grote ster'. "Alles was vluchtig. Succes is goed, maar het mag niet je leven en je geest beheersen. Ik heb altijd geprobeerd dat niet te laten gebeuren. Natuurlijk slaagde ik daar niet altijd in. Toen ik aan de top stond en flink geld verdiende, gaf ik veel geld uit aan feestjes, vrouwen en drank. Ik heb veel mensen 'geholpen'. Ik heb een groot hart en was erg gul. Ik heb veel geld uitgegeven aan feestjes met nepvrienden. Velen waren bij mij zolang ik het geld verdiende en ik hen iets kon bieden."

Marcelinho besloot op een gegeven moment zelfs een discotheek in Berlijn te kopen om zo te kunnen voldoen aan zijn feestdrang. Preetz erkende tegenover BZ Berlin dat zijn jongere teamgenoot er niet voor terugdeinsde om de bloemetjes buiten te zetten. "Marcelo heeft erg veel gefeest en gedronken. Toch was dat meestal geen groot probleem voor ons", aldus de voormalig aanvoerder van Hertha. "Hij was namelijk altijd klaar om te voetballen en om te presteren voor het team. Ook al kon hij na een lange nacht nauwelijks zijn ogen openen, dan nog ging hij voorop in de strijd en leverde hij topprestaties af."

Marcelinho staat de pers te woord na de laatste wedstrijd uit zijn carrière.

Zijn vrouw Estela moest veel geduld opbrengen, weet Marcelinho. "Ze is een vechter en heeft me enorm geholpen. Veel andere vrouwen zouden me hebben achtergelaten, maar ze was er altijd, bad altijd, geloofde altijd dat ik kon veranderen. En die dag kwam er ook. Tegenwoordig ben ik in rustig vaarwater beland. Ik heb echte rust gevonden, ik zorg goed voor mijn gezin. Natuurlijk heb ik nu ook vrienden, maar dit zijn echte vrienden die mij leuk vinden en er niet alleen zijn om te feesten en te drinken. Ik ben heel erg blij met dit nieuwe leven. Ik ben een nieuw persoon", aldus de oud-voetballer, die twee jaar geleden nog een beroerte kreeg. Na vijftien dagen stond hij echter alweer op het veld. "Of dit incident mijn leven veranderd heeft? Weet je: ik heb altijd in God geloofd. Maar daarna hebben Gods woorden mijn hart pas echt bereikt. Daarom heb ik vandaag rust."

Carrière als coach?

Na vele omzwervingen kwam Marcelinho, inmiddels 44 jaar, in december bij AD Perilima terecht. Na een paar maanden bij de club uit de regio Paraíba hing hij zijn voetbalschoenen op zondag 15 maart aan de wilgen. "Ik was naar AD Perilima gegaan omdat ik hier na mijn actieve carrière de kans kreeg om in de staf te werken. Het is altijd mijn wens geweest om het trainersvak in te gaan. Ik begon een dag na mijn laatste wedstrijd al achter de schermen mee te draaien. Ik geniet van voetbal en wil het niet achter me laten", aldus Marcelinho, die in zijn laatste voetbaljaren geen pijn voelde als hij de dag na een wedstrijd opstond.

"Haha, gelukkig ben ik nog altijd in topvorm, ik zou zelfs door kunnen blijven spelen. Oké, misschien ben ik niet meer zo snel als in mijn tijd bij Hertha, maar mijn lijf is sterk. Ik ben niet gestopt om gezondheidsredenen, maar omdat ik mezelf wil heroriënteren. Ik heb veel ervaringen opgedaan in de voetballerij, ik stond bijna dertig jaar op het voetbalveld. Ik loop nu stage bij andere coaches en doe nieuwe ervaringen op. Als speler denk je heel anders dan als coach. Alles verandert als je van kant verandert. Ik denk dat ik als trainer ook heel succesvol kan zijn."