‘Tottenham moet Mourinho geld geven, want een renovatieklus is hard nodig’

Alan Hutton is van mening dat José Mourinho bij Tottenham Hotspur voor een grote renovatieklus staat. De oud-verdediger van the Spurs, tussen 2008 en 2010 actief in Noord-Londen, denkt dat het bestuur een significant transferbudget beschikbaar moet stellen om de nummer acht in de Premier League, in de achtste finale van de Champions League uitgeschakeld door RB Leipzig, weer uit het slop te trekken.

"Wat is er momenteel niet mis bij Tottenham?", vraagt Hutton zich hardop af in gesprek met Football Insider. "De signalen dat het minder ging waren er vorig seizoen al, als je even niet denkt aan de Champions League-finale. In de periode daarvoor was het al teleurstellend wat ze lieten zien. Ze veranderen van manager (Mauricio Pochettino werd in november vorig jaar ontslagen, red.) en krijgen een boost van de komst van Mourinho."

"Het lijkt daarom alsof ze beter af zijn, maar kijk naar wat er gaande is", vervolgt Hutton. "Ze geven constant doelpunten weg, de formatie die wordt gebruikt, het is absoluut geen samenhangend geheel." De oud-speler weet dat onder meer Harry Kane, Steven Bergwijn en Heung-Min Son ontbreken vanwege uiteenlopende blessures. "Je kunt inderdaad de blessures als excuus opvoeren. Het is een lange lijst, met drie of vier bepalende spelers. Daar ben ik het volledig mee eens. Maar er is nog steeds voldoende kwaliteit aanwezig en dat lijkt iedereen te vergeten."

"De namen van Kane, Son en Moussa Sissoko komen steeds naar voren, maar er staat nog steeds een heel behoorlijke selectie", aldus Hutton, die problemen in verdedigend én aanvallend opzicht constateert. "Op dit niveau zouden ze veel vaker de ‘nul’ moeten houden. Daarnaast is er in de voorhoede genoeg kwaliteit." Het bestuur van Tottenham moet daarom in actie komen. "Dit gaat allemaal deze zomer opgelost worden, hier zijn wel een paar transferwindows voor nodig. Als ze vinden dat Mourinho de juiste man voor deze klus is, dan moeten ze hem ook steunen. Dan moeten ze hem geld geven om de selectie te renoveren, want dat is in mijn optiek hard nodig."