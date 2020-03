Man City laat aankoop van 18 miljoen transfervrij gaan

Edinson Cavani heeft aankomende zomer vier opties. Manchester United, Atlético Madrid, Internazionale en Boca Juniors willen de spits transfervrij overnemen van Paris Saint-Germain. (AS)

Arsenal heeft een officieel bod uitgebracht op Chris Smalling. De verdediger wordt dit seizoen door Manchester United verhuurd aan AS Roma, dat hem ook graag definitief in wil lijven. (Corriere dello Sport)