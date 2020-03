‘Vergeten’ Ziyech handenwrijvend onthaald: ‘Ik was erg verrast’

Hakim Ziyech maakt komende zomer de overstap van Ajax naar Chelsea. De Londenaren wilden de aanvallende middenvelder annex buitenspeler afgelopen transferperiode al strikken, maar een deal bleef uit. Gustavo Poyet, oud-middenvelder van onder meer the Blues, vindt het goed dat zijn oude club er alsnog in is geslaagd Ziyech binnen te hengelen.

De Marokkaans international wist met name in de Champions League zich in de kijker te spelen, meent Poyet. "Ik vond hem vorig jaar echt uitstekend. Iedere keer als hij de bal kreeg, wist je dat er iets zou gebeuren, dat er een kans zou komen of dat er gescoord zou worden", zegt de trainer, die van 1997 tot 2001 als speler actief was bij Chelsea, in gesprek met Goal.

"Hij is wat individueler ingesteld dan ik was als speler", vervolgt de Uruguayaan. "Maar hij speelt wel 'directer', wat sneller. En hij probeert ook altijd invloed uit te oefenen op het offensieve spel van de ploeg, dat vinden de mensen mooi om te zien. Als mensen naar het voetbal komen kijken, betalen ze geld om hun teams te zien winnen, maar ook om iets speciaals te zien. Unieke goals en acties of bepaalde technische kwaliteiten."

"Hij is zo'n speler die iets brengt waardoor de mensen op de tribune steeds weer een kaartje kopen. Ik was erg verrast dat hij een paar dagen na januari alsnog voor volgend seizoen had getekend. Ik begreep dat totaal niet. Mensen zijn zijn transfer nu een beetje vergeten. In januari dacht men nog dat Pedro, Willian en Olivier Giroud een nieuwe collega konden verwelkomen."

"Nu kunnen we wel twintig spelers opnoemen die in Nederland geweldig presteerden, maar in Engeland niet", vervolgt Poyet, die doelt op diverse spelers die in de afgelopen jaren niet konden slagen na een transfer van de Eredivisie naar de Premier League. "Het zal ook afhangen hoe snel hij zich kan aanpassen aan het voetbal en het leven in Engeland", besluit de oud-voetballer over Ziyech.