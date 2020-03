Eredivisie mogelijk rest van 2020 in lege stadions: ‘Echt niet zo irreëel’

De overheid maakte begin deze bekend alle grote evenementen tot en met 1 juni af te gelasten vanwege de uitbraak van het coronavirus. In eerste instantie werd aangenomen dat het voetbal hier ook onder viel, maar uit een verklaring van de KNVB op dinsdag werd duidelijk dat dit niet het geval is. 6 april blijft voorlopig de einddatum voor de stillegging van de voetballerij, al lijkt het niet aannemelijk dat er over twee weken weer getraind kan worden. Fortuna Sittard-trainer Sjors Ultee vraagt zich af of dit überhaupt wel verstandig zou zijn.

“Sommigen roepen: laat het voetbal zo snel mogelijk weer beginnen. Ik vind dat geen verstandige uitspraak”, begint hij in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Gezondheid van ons allemaal, daar gaat het nu om. Het valt niet uit te leggen dat we niet naar de kapper mogen en anderhalve meter afstand van elkaar moeten houden, maar wel snel weer met elf man naast elkaar op een reservebank moeten zitten. Ik denk dat we pas moeten gaan voetballen als de maatschappij weer opengaat. Eerder niet. Hoe jammer dat ook is.”

Hij krijgt bijval van sc Heerenveen-directeur Cees Roozemond, die echter ook begrip toont voor opvattingen van andere clubs. Voor de Friezen staat er momenteel niet zoveel meer op het spel, wat niet het geval is bij de clubs die nog strijden om de landstitel, het behalen van Europees voetbal of om het ontlopen van degradatie: “Oké, wij maken nog een kans op de play-offs, maar dat is natuurlijk relatief vergeleken met de landstitel, waaraan de Champions Leaguemiljoenen zijn gekoppeld.”

“Hetzelfde geldt voor clubs die promoveren of degraderen. Ik kan me heel goed voorstellen dat die clubs willen dat de competitie wordt afgemaakt”, stelt Roozemond. Een van de opties zou kunnen zijn om de Eredivisie achter gesloten deuren te hervatten. Hoogleraar medische microbiologie Bert Niesters geeft in gesprek met de ochtendkrant aan dat dit mogelijk niet alleen voor het lopende seizoen zal gelden, maar ook voor de rest van 2020: “Het zou zeker kunnen, dat is echt niet zo irreëel. Voetbal in lege stadions lijkt me dit najaar wél een optie.”

Volgens RIVM-onderzoeker Jacco Wallinga zal er ook gekeken moeten worden naar de rol die het voetbal speelt in het om zich heen grijpen van het virus: “Hoe belangrijk is voetbal voor de verspreiding van het virus? Verder ga ik mee met de woorden van Ronald Koeman: ‘Dit is voetbal en niet het belangrijkste in het leven.’ Of de Eredivisie in augustus weer van start kan gaan: ik durf er geen harde voorspelling op los te laten.”