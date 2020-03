‘Bayern stelde spectaculaire ruildeal voor om topdoelwit te strikken’

Bayern München en Manchester City wilden een spectaculaire ruildeal bewerkstelligen, zo claimt BILD. De clubs hadden het plan om Leroy Sané en David Alaba van werkgever te laten wisselen, maar naar verluidt stak laatstgenoemde speler een stokje inzake de overeenkomst. De verdediger heeft wel oren naar een eventuele transfer naar de top van Spanje.

TZ gaf onlangs aan dat Pini Zahavi, de nieuwe zaakwaarnemer van Alaba, contact had opgenomen met Manchester City. De belangenbehartiger zou een deal willen maken waarbij de Oostenrijker naar Engeland zou verkassen. Volgens BILD klopt dit bericht echter niet. De Duitse boulevardkrant meldt dat Bayern juist contact zocht met de Engelse topclub om te kijken wat mogelijk was.

FC Bayern 2021: Welke spelers zijn volgend jaar transfervrij?

Bayern wilde polsen hoe the Citizens aankeken tegen de mogelijkheid om Alaba te ruilen voor Sané. Beide spelers liggen bij hun clubs nog tot medio 2021 vast, waardoor een transfer komende zomer een reële optie is. Volgens BILD baalt Alaba dat Bayern hem nooit de optie heeft geboden om zich te ontwikkelen op het middenveld. Nu zou de verdediger openstaan voor een nieuw avontuur, maar een transfer naar Engeland staat niet op zijn verlanglijstje.

Alaba wil graag naar Barcelona of Real Madrid verkassen, zo klinkt het. De twee Spaanse grootmachten hebben bovendien interesse in de stopper, waardoor een overstap naar LaLiga niet ondenkbaar is. De 72-voudig international heeft vooralsnog nog geen knopen doorgehakt inzake zijn toekomst. Alaba speelde tot op heden 372 duels voor der Rekordmeister, met 30 goals en 48 assists als resultaat.