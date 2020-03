‘Het laat me niet los, ik ga met corona naar bed en sta ermee op’

Ruud Vormer zit net als de rest van voetballend Europa thuis. Door het coronavirus zijn ook de wedstrijden in België tot nader orde uitgesteld. De aanvoerder van Club Brugge weet dat er belangrijkere dingen in het voetbal zijn. Terwijl de 31-jarige middenvelder thuis zit, vecht zijn vrouw Roos als spoedarts in Gent tegen het coronavirus.

"Het laat me niet los, ik ga met het corona naar bed en ik sta ermee op", vertelt Roos in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Het is echt heel afschuwelijk. Corona is een heel enge ziekte, en het is vooral beangstigend omdat we er nog niet zo veel van weten. En niet weten wat er nog komen gaat. Het voelt alsof we allemaal in een film meespelen."

Internationale voetbalsterren komen samen tegen coronavirus

"Maar tijd om daar lang over na te denken is er niet, de eerste toestroom van patiënten is in volle gang", vervolgt Roos, die dagelijks, vaak ook in de nacht, in de weer is. "Het is pittig, maar ik voel ook de uitdaging. Het is goed om te merken dat er nu een bepaalde routine komt in het zien van de coronapatiënten. België, en ons ziekenhuis, was goed voorbereid."

Nu is in huize Vormer alleen de agenda van Roos bepalend. "Het voetbal ligt stil, Ruud hoeft even niet te presteren, en is meer thuis. Hij zorgt meer voor de kinderen, en vooral met een baby erbij, is dat wel even flink aanpassen. We hebben altijd een druk huishouden gehad met de kids en we kunnen veel hebben. Alleen nu is het wel heel hectisch, omdat school is weggevallen."

Roos vreest zelf niet voor het coronavirus. "Ik heb het misschien al gehad en dat is mogelijk bij ons allemaal thuis al het geval geweest", aldus de arts, die verlangt naar haar oude leven. "Dat het niet over mij, maar over het voetbal van Ruud gaat. Dat zou betekenen dat we het virus onder controle hebben, dat is het allerbelangrijkste."