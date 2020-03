‘Cristiano Ronaldo doet niets anders dan foto’s nemen bij het zwembad’

Juventus heeft met Daniele Rugani, Blaise Matuidi en Paulo Dybala een aantal spelers in de gelederen die besmet zijn geraakt met het coronavirus. De spelers van la Vecchia Signora werden dan ook in thuisisolatie geplaatst, maar vorige week doken er wel berichten op dat Gonzalo Higuaín bijvoorbeeld naar Argentinië is gereisd om bij zijn familie te zijn. Ook Cristiano Ronaldo bevindt zich niet in Italië en dit is tegen het zere been van oud-voorzitter Giovanni Cobolli Gigli.

“Het werd ingewikkeld bij Juventus toen Cristiano Ronaldo vertrok. Ronaldo vertelde dat hij naar Portugal ging vanwege zijn moeder (die onlangs werd getroffen door een beroerte, red.), maar het lijkt erop alsof hij niets anders doet dat foto’s nemen aan de rand van het zwembad”, steekt Cobolli Gigli van wal in gesprek met Radio Punto Novo.

Ronaldo bevindt zich momenteel in een villa op zijn geboorte-eiland Madeira en de sterspeler van Juventus houdt zijn fans via social media dagelijks op de hoogte van zijn activiteiten: “Toen deze uitzondering werd gemaakt viel alles uit elkaar en wilden anderen ook vertrekken. Zo had het niet mogen lopen. Ze hadden allemaal in quarantaine gezet moeten worden”, gaat de voormalige preses verder.

Naast Higuaín zijn inmiddels ook Miralem Pjanic, Sami Khedira, Douglas Costa en Rodrigo Bentancur Italië ontvlucht en Cobolli Gigli vreest dat het voor de spelers niet eenvoudig wordt om terug te keren als het virus enigszins onder controle is: “Het is nu makkelijk om kritiek te leveren, maar van buitenaf oordelend snap ik niet waarom sommige spelers uit Italië wilden vertrekken. Als ze terugkomen wordt het nog moeilijker om weer in vorm te komen, omdat ze dan veertien dagen in quarantaine moeten.”