‘Als het alleen om het geld ging, had hij ook bij Liverpool kunnen blijven’

Raheem Sterling beleefde zijn doorbraak in het shirt van Liverpool en zou uiteindelijk bijna 130 wedstrijden in het shirt van the Reds spelen. De nu 25-jarige aanvaller koos er in de zomer van 2015 vervolgens voor om over te stappen naar concurrent Manchester City en deze beslissing leidde tot veel onvrede onder de achterban van Liverpool. De beschuldiging dat hij alleen voor het geld naar Manchester is verkast, klopt echter niet volgens toenmalig manager Brendan Rodgers.

“Het ging voor Raheem nooit om het geld. Als het alleen om geld ging, had hij ook bij Liverpool kunnen blijven. Hij wilde de beste speler worden die hij kon worden”, vertelt de huidige trainer van Leicester City in gesprek met de Liverpool Echo. “Hij kreeg op dat moment de kans om ergens naartoe te gaan waar ze geweldige spelers hadden.”

“Die kans heeft hij gegrepen en hij is daar uitgegroeid tot een winnaar, dat is ook duidelijk te zien aan zijn spel. Als ik naar het team van Josep Guardiola kijk, dan is dat niet hetzelfde als Sterling er niet bij is. Dat is geweldig voor een jonge Engelse speler. Wat ik mooi vond aan Raheem is dat hij, zelfs als jonge jongen, altijd wist wat hij wilde worden”, sluit Rodgers af.

Sterling zelf vertelde eerder deze week tijdens een vragensessie op Instagram een rentree op Anfield niet helemaal uit te sluiten: “Of ik ooit terug zou keren bij Liverpool? Om eerlijk te zijn houd ik van Liverpool”, reageerde hij. “Verdraai dit niet, maar ik zal de club voor altijd in mijn hart bij me dragen. De club heeft veel voor me gedaan, dus…”