‘Mijn eerste seizoen bij Real is slecht, ik word beoordeeld op mijn tweede’

Eden Hazard toog afgelopen zomer met hoge verwachtingen naar Real Madrid. Het eerste seizoen van de Rode Duivel in de Spaanse hoofdstad verloopt echter niet zoals gehoopt. Hazard kampte, voordat LaLiga werd stilgelegd vanwege de coronacrisis, met aanhoudend blessureleed en wist, in de wedstrijden dat hij wel fit was, zijn stempel nog niet te drukken.

Hazard bevindt zich, net als de rest van Spanje, momenteel in een lockdown: “Met mij gaat het goed. Ik blijf binnen en zorg goed voor mezelf. Het gaat beter, mijn hechtingen zijn er een week geleden uitgehaald en nu kan ik weer wat meer doen. Ik kan weer lopen, dus alles is goed!”, vertelt hij in gesprek met RTBF over zijn meest recente enkelblessure.

Onlangs werd besloten om het EK door te schuiven naar volgend jaar en dit geeft Hazard de tijd om helemaal fit aan de start van dat toernooi te verschijnen: “Ik hoopte het te halen, daarom was ik teleurgesteld dat het veranderd werd. Mijn plan was om daar in actie te komen. We zullen in 2021 allemaal een jaartje ouder zijn, dat is jammer. Maar ik krijg wel de kans om weer in vorm te komen. Ik denk ook dat het moeilijk is voor de fans omdat zij graag iedere zomer een internationaal toernooi willen zien, maar ik geloof ook dat er andere prioriteiten zijn in het leven”, gaat hij verder.

Hazard hoopt wanneer het EK van start gaat in ieder geval één succesvol seizoen namens de Koninklijke achter de rug te hebben: “Mijn eerste seizoen in Madrid is slecht, al geldt dat niet voor het hele seizoen. Dit is een aanpassingsseizoen. Ik zal beoordeeld worden op mijn tweede. Het is aan mij om volgend jaar in goede vorm te zijn. De groep is goed en het is een geweldige ervaring. Ik heb ook nog steeds vier jaar te gaan”, sluit hij af.