‘Ik had het gevoel dat ik centimeters van mijn Oranje-terugkeer was verwijderd'

Tim Krul maakte een goede kans om deel uit te maken van de EK-selectie van het Nederlands elftal. De doelman is bezig aan een sterk seizoen in de Premier League bij Norwich City, wat hem al een bezoekje van bondscoach Ronald Koeman en plek in de voorselectie van Oranje opleverde. Nu het EK met een jaar is uitgesteld vanwege de uitbraak van het coronavirus, zijn de kansen van Krul op deelname aan het Europese eindtoernooi geslonken. “Ik had het gevoel dat ik enkele centimeters van mijn terugkeer in Oranje was verwijderd”, aldus Krul.

De Oranje-international liep in 2015 tijdens een interland van het Nederlands elftal een ernstige knieblessure op. Hij had lang de tijd nodig om te herstellen en te groeien naar zijn oude niveau. Bij Norwich City heeft hij zich weer in de kijker gespeeld bij Koeman. “Het speelde volgens de bondscoach een grote rol dat ik vaste kracht ben bij een club uit de Premier League”, zegt Krul in gesprek met De Telegraaf.

De zware blessure heeft hem mentaal veranderd, zo erkent de ex-doelman van onder meer Ajax en AZ. “Ik was een planner, maar dat ben ik nu helemaal niet meer. Ik kijk van week tot week, van wedstrijd naar wedstrijd. En ik geniet van elk moment dat ik tijdens trainingen en wedstrijden op het veld mag staan”, aldus Krul, die afgelopen week voor verbazing zorgde bij de Norwich-selectie. “Na de UEFA-beslissing om het EK uit te stellen, kwamen medespelers en stafleden naar me toe om me op te beuren. Ze dachten dat het nodig was, omdat ik zó dicht bij het EK in 2020 was. Maar dat hoefde niet. Ik heb al voor mijn land mogen uitkomen, met het WK in 2014 en de strafschoppenreeks tegen Costa Rica als hoogtepunt.”

Halverwege februari reisde Koeman af naar Engeland voor een ontmoeting met Krul. “Het gesprek dat ik met bondscoach Koeman had na Norwich City - Liverpool en mijn voorselectie voor de interlands van eind maart tegen de Verenigde Staten en Spanje, die dus niet doorgaan, gaven me een goed gevoel en zijn een motivatie om zo door te gaan. Misschien krijg ik tijdens de interlands in augustus en september een kans om me te laten zien. Ben ik er volgend jaar tijdens het EK bij, dan is het prachtig. Zo niet, dan heeft het niet zo mogen zijn.”