Johan Derksen: ‘Spelersgroep van Ajax keert zich tegen Erik ten Hag’

Het is allerminst zeker of Erik ten Hag ook volgend seizoen nog de trainer van Ajax is, zo meldt Johan Derksen uit 'doorgaans betrouwbare bron'. Volgens de analist van praatprogramma Veronica Inside ziet een groot deel van de selectie het niet meer zitten in Ten Hag, die vooral door zijn 'betweterige toontje' ongeliefd zou zijn.

"Ik hoorde bij Ajax uit doorgaans betrouwbare bron dat de oppositie tegen Erik ten Hag weer een beetje opborrelt", zo vertelt Derksen in een video-item voor Veronica Inside. Ten Hag staat door de tegenvallende prestaties van Ajax in 2020 al langer onder druk: de Amsterdammers werden door Getafe uit de Europa League geknikkerd, verloren van FC Utrecht in de TOTO KNVB Beker en gaven een grote voorsprong in de Eredivisie weg, al staat Ajax nog wel bovenaan.

"Het begint een hele grote groep spelers in die selectie toch een beetje tegen te staan dat die man, die eigenlijk blij mag zijn dat hij trainer mag zijn van het grote Ajax, zich daar manifesteert als degene die het voetbal toch wel uitgevonden heeft", vervolgt Derksen. "Dat betweterige toontje begint een hele hoop spelers tegen te staan." Valentijn Driessen van De Telegraaf kwam in september 2019 overigens met een vergelijkbaar verhaal. Ajax begon vervolgens aan een uitmuntende reeks, waarin onder meer overwintering in de Champions League werd veiliggesteld, waarna de kritiek van Driessen wegebde.

Nu is er volgens Derksen opnieuw kritiek vanuit de spelersgroep. "Ik heb zelfs al vernomen dat er intern vergaderd is bij Ajax of ze wel met hem door moeten gaan. Dat is natuurlijk een probleem voor de directie, die zich solidair verklaard heeft met Erik ten Hag, wat altijd een risico is", zo doelt Derksen op eerdere uitspraken van de directieleden Marc Overmars en Edwin van der Sar, die hun lot verbonden aan dat van Ten Hag. "Maar in dit soort tijden borrelen dat soort ongenoegens weer op. De mensen hebben tijd om even rust te nemen, die kunnen met elkaar bellen, de irritatie groeit, want het is natuurlijk geen prettige tijd om te leven. Plotseling krijg je dan weer zo'n vijfde colonne binnen zo'n groep die vindt dat ze niet met deze trainer door moeten."