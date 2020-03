Ontdekker Timo Werner en ‘lieveling’ Ralf Rangnick betreedt Eredivisie

PSV koos onlangs voor Roger Schmidt als nieuwe hoofdtrainer in het Philips Stadion. Vitesse kwam ook uit in Duitsland, al was de nummer zeven in de Eredivisie niet op zoek naar een nieuwe oefenmeester. In de zoektocht van de Arnhemmers stond namelijk de functie van technisch directeur centraal. Vitesse kwam dinsdag met witte rook en meldde de aanstelling van Johannes Spors als permanente opvolger van de in januari vertrokken Mohammed Allach. Wie is deze in Nederland relatief onbekende Duitser?

Door Rian Rosendaal

De pas 37-jarige Spors werkte in eigen land achtereenvolgens bij TSG Hoffenheim, RB Leipzig en Hamburger SV. In die jaren lag de focus met name op het scouten, analyseren en aantrekken van vooral jonge en getalenteerde spelers. Na enkele intensieve jaren besloot hij om HSV in september vorig jaar de rug toe te keren, om zo na te kunnen denken over de volgende stap in zijn loopbaan. Een halfjaar later pakt Spors in Nederland de draad weer op. "Na jarenlange ervaring te hebben opgedaan in de voetbalwereld, heb ik na mijn laatste functie bewust de tijd genomen om mij te oriënteren op mijn volgende stap. Bij Hoffenheim heb ik de indrukwekkende opmars van dichtbij mee mogen maken. Bij RB Leipzig heb ik als Hoofd Scouting leiding gegeven aan het volledige scoutingsteam. De club opereerde in letterlijke en figuurlijke zin op Champions League-niveau. Daarna volgde een boeiende tijd bij Hamburger SV, dat een enorm grote club in Duitsland is."

De ambitieuze en modern denkende Spors gaf medio 2018, toen hij enkele maanden voor HSV werkte, een inkijkje in zijn manier van werken op het gebied van scouting. "We willen nog meer spelers aantrekken die hun hele loopbaan nog voor zich hebben liggen. We hebben niet voor niets de jongste ploeg van Duitsland", zo zei de talentenspeurder in gesprek met Hamburger Abendblatt. "Wanneer een club graag transferwaarde wil creëren, dan zijn een aantal kenmerken van cruciaal belang. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het thema ‘snelheid’." Spors werkte bij die Rothosen uit Hamburg altijd met drie belangrijke pijlers in het achterhoofd: tv-scouting, data-analyse en het live scouten van spelers. De jonge scout gaf tevens aan dat er vooral in Duitsland en de omringende landen werd gekeken naar eventuele aankopen, zeker na de degradatie naar de 2. Bundesliga. Een groot verschil met de situatie in Leipzig, waar het scoutingsapparaat veel groter was. "RB Leipzig doet het internationaal gezien uitstekend", zo zei Spors, die respect heeft voor clubs die door gedegen scoutingswerk grote transfersommen opstrijken. "AS Monaco en AS Roma verdienen daarom ook veel lof."

Johannes Spors (rechts op de foto) op het trainingsveld van Hamburger SV

Hernieuwde samenwerking met Ralf Rangnick

De loopbaan van Spors als topscout kwam in de herfst van 2015 in een stroomversnelling terecht, nadat hij door RB Leipzig werd binnengehaald als Hoofd Scouting. Toenmalig technisch directeur Ralf Rangnick was destijds dolgelukkig met de komst van Spors naar de Red Bull Arena. "Het is altijd ons doel om de beste mensen te vinden voor de beschikbare functie", zo legde hij bijna vijf jaar geleden uit in een onderhoud met BILD. Rangnick kende Spors nog uit hun gezamenlijke periode bij Hoffenheim, toen laatstgenoemde als video-analist furore maakte in het Duitse voetbalwereldje. Enkele jaren later kreeg de samenwerking dus een vervolg in Leipzig. Voor Rangnick was het een groot voordeel dat hij Spors al enige jaren van dichtbij had meegemaakt. Het huidige hoofd sport- en voetbalontwikkeling van het Red Bull-concern valt graag terug op vertrouwelingen. "Het zijn goede mensen, sommigen ken ik nog van mijn tijd in Hoffenheim. Het is ook een groot voordeel dat ze al gewerkt hebben met een vergelijkbare voetbalfilosofie."

Ontdekker van Timo Werner

Het vertrouwen van Rangnick werd door Spors duidelijk niet beschaamd bij de in 2009 opgerichte club uit Leipzig. In de voorbereiding op zijn eerste volledige seizoen bij die Roten Bullen, de jaargang 2016/17, voerde de vaak als ‘onopvallend’ omschreven Duitser een waar huzarenstukje op. Spors toog geregeld naar de andere kant van het land om de toen nog relatief onbekende Timo Werner aan het werk te zien bij de latere degradant VfB Stuttgart. Het bestuur van RB Leipzig ging al snel akkoord met een minimale transfersom van zes miljoen euro voor de jonge aanvaller. Enkele jaren later is Werner een vaste waarde in het nationale elftal van Duitsland en tevens één van meest begeerde spelers op de Europese velden. BILD wist onlangs te melden dat Liverpool bereid is de ontsnappingsclausule van zestig miljoen euro te activeren, terwijl de goaltjesdief ook al is genoemd als mogelijke aanwinst van onder meer Manchester United, Bayern München, Barcelona en Real Madrid. Ondanks de coronacrisis lijkt het zeker dat RB Leipzig Werner op termijn met behoorlijk veel winst gaat verkopen, met de credits voor Spors als de ontdekker van de topschutter in de Bundesliga.

Johannes Spors werkte bij RB Leipzig enige jaren intensief samen met Ralf Rangnick

Spors heeft evenwel meer ‘veroveringen’ op zijn naam staan. Dayot Upamecano volgde in januari 2017 het voorbeeld van Werner door ook een contract te tekenen in Leipzig. Voor de fysiek ijzersterke centrumverdediger werd circa tien miljoen euro overgemaakt naar zusterclub Red Bull Salzburg. Ruim drie jaar later behoort de Franse mandekker net als Werner tot de meest gewilde spelers in Europa, mede door zijn indrukwekkende optredens tegen Tottenham Hotspur in de achtste finale van de Champions League. In beide wedstrijden wist het elftal van trainer Julian Nagelsmann de ‘'nul’ te houden. Upamecano is de laatste maanden regelmatig onderwerp van gesprek geweest in de transferrubrieken. De titelkandidaat in de Bundesliga lijkt ook in het geval van de centrale verdediger minstens zestig miljoen euro over te houden. Naast Arsenal en Bayern is nu ook Barcelona naar verluidt bovenmatig geïnteresseerd in Upamecano. Volgens Le10Sport snakt trainer Quique Setién naar frisse krachten voor de achterste linie van de Catalaanse grootmacht.

Een transfersom van zestig miljoen euro is een terugkerend thema bij RB Leipzig, want een dergelijk bedrag werd medio 2018 door Liverpool betaald voor de diensten van Naby Keïta, nadat hij eerst nog een seizoen op huurbasis in Duitsland had gespeeld. De controlerende middenvelder maakte net als Upamecano naam bij Red Bull Salzburg, wat Spors natuurlijk niet was ontgaan. Een deal voor ongeveer dertig miljoen euro was na afloop van het seizoen 2015/16 dan ook al snel gemaakt. De deze week door Vitesse aangetrokken technisch directeur keek echter niet alleen bij de zusterclub uit Salzburg rond voor mogelijke aankopen. Armindo Bruma, sinds vorig jaar speler van PSV, werd in de zomer van 2017 door de scoutingsafdeling geïdentificeerd als aanwinst voor de voorhoede van RB Leipzig. De leiding van Galatasaray ging bij de onderhandelingen akkoord met een transfersom van 12,5 miljoen euro. In het geval van Bruma werd er echter geen miljoenenwinst genoteerd, waar Werner en Upamecano zeer waarschijnlijk wel voor de absolute hoofdprijs vertrekken. De naar PSV vertrokken aanvaller uit Portugal leverde de nummer drie in de Bundesliga circa vijftien miljoen euro op.

Johannes Sports wist bij RB Leipzig onder meer Armindo Bruma te scouten

'Vlucht' richting Hamburg

De samenwerking tussen RB Leipzig, waar ook onder meer Emil Forsberg en Marcel Sabitzer naam hebben gemaakt, en Spors kwam begin 2018 tot een abrupt einde. Er werd gemeld dat de beslissing met wederzijds goedvinden was genomen. In de Duitse media doken echter al snel verhalen op dat Rangnick al enige tijd ontevreden was over het scoutingsbeleid en het niveau van de jeugdteams in Leipzig. Na de mislukte missie om in de winterse transfermarkt een vervanger te halen voor de zwaargeblesseerde Marcel Halstenberg, greep Rangnick in. Paul Mitchell, die in Engeland indruk had gemaakt bij Southampton en Tottenham Hotspur, moest de scouting naar het gewenste niveau tillen. Spors was op dat moment al begonnen aan zijn klus bij HSV. Ruim twee jaar later staat hem een interessante uitdaging in Nederland te wachten. "Vitesse zie ik als een club met veel mogelijkheden en uitstekende faciliteiten. Ik ga mijn hele hebben en houden geven om samen met de club de volgende stappen te zetten."