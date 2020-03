‘Barcelona wil met ’nieuwe Verratti‘ revanche nemen voor Xavi Simons’

Barcelona heeft goede papieren voor het binnenhalen van Edouard Michut, zo meldt het Spaanse Sport woensdag. De Catalanen hebben de zeventienjarige middenvelder van Paris Saint-Germain, die in Frankrijk vergeleken wordt met Marco Verratti, al langere tijd op de radar en hopen volgend jaar zomer transfervrij toe te slaan.

L'Équipe berichtte in december voor het eerst over de interesse van Barcelona voor Michut, die in de jeugdelftallen van PSG veel internationale scouts heeft geïmponeerd. Behalve Barça zitten ook Manchester City, Valencia en Juventus achter de verdedigende middenvelder aan, zo klinkt het. Michut heeft een vergelijkbare speelstijl als Verratti: de jonge Fransman opereert als nummer zes het liefst vlak voor het centrale verdedigingsduo en wordt geroemd om zijn opbouwende kwaliteiten.

Het is Barcelona een doorn in het oog dat Paris Saint-Germain in het verleden talenten wegkaapte uit La Masía, de jeugdacademie van de club. Zo maakte het Spaans-Nederlandse talent Xavi Simons in de zomer van 2019 de gewraakte overstap naar Parijs; drie jaar eerder bewandelde de inmiddels zeventienjarige Kays Ruiz-Atil dezelfde route. Met het aantrekken van Michut kan Barcelona zijn rivaal uit Frankrijk een gevoelige tik terug toedienen.

Michut heeft bij PSG een (jeugd)contract tot medio 2021, al heeft technisch directeur Leonardo volgens Le Parisien al laten weten dat de Franse grootmacht de verbintenis graag wil verlengen. Als Michut, die zowel in de Onder-17 als Onder-16 van Frankrijk indruk heeft gemaakt op Barcelona, op 3 maart volgend jaar achttien wordt mag hij zijn eerste profcontract tekenen.