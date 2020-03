‘Barcelona zit in de maag met ‘man van vijfhonderd miljoen euro’’

Barcelona wil komende zomer af van Samuel Umtiti, maar de clubleiding beseft dat het niet eenvoudig zal worden om de Frans international te verkopen. Bij de geïneresseerde clubs bestaat er geen twijfel over de voetballende kwaliteiten van de verdediger, maar zijn er zorgen over de kwetsbaarheid van zijn knie. Volgens Sport zetten de Catalanen de 26-jarige verdediger in de etalage omdat het inkomsten wil generen voor het bewerkstelligen van de komst van Lautaro Martínez.

De Spaanse sportkrant schrijft dat Barcelona afgelopen zomer al heeft geprobeerd om Umtiti van de hand te doen. Bij de volgende transferperiode gaat de koploper van LaLiga een nieuwe poging wagen. Diverse spelers mogen naar verluidt vertrekken, daar de club grote aankopen wil doen. Umtiti speelt sinds 2016 voor Barcelona en tekende in 2018 een nieuw vijfjarig contract in het Camp Nou. Zijn ontsnappingsclausule is bepaald op vijfhonderd miljoen euro, maar de clubleiding zal volgens Sport genoegen nemen met een transfersom die veel lager ligt.

Umtiti, vier jaar geleden voor 25 miljoen euro aangetrokken, kwam in zijn eerste twee seizoenen bij Barcelona tot 83 wedstrijden in alle competities. Door een slepende knieblessure kwam hij in de vorige jaargang niet verder dan vijftien wedstrijden en dit seizoen staat hij op zestien wedstrijden. Verschillende clubs, waaronder Arsenal, hebben geïnformeerd naar de beschikbaarheid van Umtiti. Alle clubs hebben echter wel een eis voordat de belangstelling concreet kan worden gemaakt: zij willen een uitgebreid medisch onderzoek doen naar de knie die de speler al lange tijd in de weg staat.

Umtiti loopt al sinds de zomer van 2018 rond met de klachten aan zijn knie. Hij koos ervoor om zich niet te laten opereren, omdat hij op de natuurlijke wijze wilde herstellen. Dit seizoen heeft de ex-speler van Olympique Lyon minder problemen met zijn knie, maar desondanks moet hij maandelijks een behandeling ondergaan om de klachten onder controle te houden. Iedere maand moet er vloeistof uit het gewricht worden gehaald om te voorkomen dat de knie ontstoken raakt. Hierdoor zijn belangstellende clubs terughoudend met hun interesse in Umtiti.

In de eerste seizoenshelft mocht Umtiti zich geen vaste basisspeler meer noemen onder Ernesto Valverde. Hij verloor basisplaats naast Gerard Piqué aan Clément Lenglet. Desondanks wil de 31-voudig international niet weg uit Barcelona. Sinds de komst van Quique Setién komt hij vaker aan spelen toe. Waar hij slechts 8 keer speelde in 26 wedstrijden onder Vavlerde, kwam hij onder de nieuwe trainer 8 keer in actie in 12 wedstrijden, inclusief basisplaatsen tegen Real Madrid en Napoli.