Pellè en Pogba gaan viraal met vrouwen; Brahim Darri toont muziekkunsten

Voetballers zijn anno 2020 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Bij Brahim Darri is de verveling vanwege de coronacrisis inmiddels ook flink toegeslagen. De ex-speler van onder meer Vitesse en Heracles Almelo, tegenwoordig op het tweede Turkse voetbalniveau actief voor Fatih Karagümrük, heeft ook muzikale aspiraties en gaf woensdag via Instagram weer eens een glimp van zijn rapkwaliteiten.





Ondertussen gaat er geen dag voorbij op social media zonder allerlei challenges. Voormalig Feyenoorder Graziano Pellè waagde zich woensdag met zijn vriendin Viktoria Varga aan de ‘Oh na na challenge’ en oogstte daarmee veel lof.





Ook Paul Pogba betrok zijn partner in een van de vele challenges die momenteel viraal gaan op social media. Samen met echtgenote Zulay Pogba nam de middenvelder van Manchester United deel aan de ‘toilet paper challenge’. Dat ging overigens niet helemaal goed.





Pogba’s teamgenoot Harry Maguire schaafde woensdag zijn techniek bij in de tuin.





Maguire voltooide de ‘Home Top Bin Challenge’ met verve en daagde Jesse Lingard vervolgens uit om hetzelfde te doen. Het antwoord van Lingard mocht er absoluut wezen.





Ook Liverpool-verdediger Trent Alexander-Arnold schoot woensdag met scherp.





Kevin De Bruyne (Manchester City) en Luis Suárez (Barcelona) hielden woensdag beiden een leg day. De Bruyne kreeg daarbij enige assistentie.





Sergi Roberto, ploeggenoot van Suárez, blijkt thuis over een indrukwekkende schoenencollectie te beschikken. De middenvelder zal binnenkort een paar weggeven aan één van zijn volgers, zo kondigde hij aan.





Ruud Vormer heeft meer verantwoordelijkheid dan ooit in huis, nu zijn partner Roos tijdens de coronacrisis als spoedarts een flinke krachttoer moet leveren in het ziekenhuis in Gent.





John Heitinga was woensdag ook druk in de weer met zijn kinderen.





Nike zette vorige week via social media een grote actie op waarmee werd opgeroepen om tijdens de coronacrisis zoveel mogelijk binnen te blijven. Concurrent Adidas heeft inmiddels hetzelfde gedaan: spelers als Justin Kluivert (AS Roma), Achraf Hakimi (Borussia Dortmund), Carles Aleñá (Real Betis) en Houssem Aouar (Olympique Lyon) bleven woensdag volgens het recept van hun kledingsponsor braaf thuis.





We eindigen met Leon Bailey, bij wie de frustratie over het uitblijven van een knipbeurt ogenschijnlijk toeneemt. ‘Mans out here looking like a Rasta’, schrijft de Jamaicaanse aanvaller van Bayer Leverkusen bij onderstaande foto.