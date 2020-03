‘Everton in onzekerheid na bod van dertig miljoen euro en medische keuring’

Everton werkte voor de uitbraak van het coronavirus achter de schermen hard aan de komst van Gabriel Magalhães. De onderhandelingen waren naar verluidt al in een vergevorderd stadium en de Braziliaanse centrumverdediger zou zelfs al medisch zijn gekeurd. Volgens The Independent heerst er bij de club grote onzekerheid over de transfer nu de competities zijn stilgelegd en niemand weet wanneer de bal weer gaat rollen, en hoe de zomerse transferperiode eruit gaat zien.

Technisch directeur Marcel Brands zou een bod van dertig miljoen euro hebben uitgebracht op de 22-jarige verdediger. Everton wilde snel handelen en heeft de Braziliaan al een contractvoorstel gedaan. Een definitief akkoord hangt in de lucht, maar door het coronavirus vreest de Engelse club dat Gabriel in de tussentijd meer aanbiedingen zal ontvangen. Paris Saint-Germain en Leicester City zouden ook interesse hebben.

Gabriel mag Lille verlaten ondanks dat hij in februari nog een nieuw contract tekende. Hij ligt tot medio 2023 vast, waardoor de Franse club een sterke onderhandelingspositie heeft. Gabriel maakte in 2016 de overstap van Avia naar Lille, dat destijds ongeveer drie miljoen euro overmaakte naar de Braziliaanse club. In het seizoen 2017/18 werd hij uitgeleend aan Troyes en het Kroatische Dinamo Zagreb.

Vorig seizoen brak Gabriel door in het eerste elftal van de huidige nummer vier van de Franse competitie en deze jaargang mag hij zich vaste basisspeler noemen in het team van Christophe Galtier. Hij kwam in de Ligue 1 24 keer in actie, waarvan 23 wedstrijden als basisspeler. In de groepsfase van de Champions League speelde hij alle wedstrijden en kwam hij twee keer in actie tegen Ajax.