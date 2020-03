John de Jong geeft mislukte aankoop toe: ‘Niet de speler die ik ken’

PSV verbrak afgelopen zomer zijn eigen clubrecord door vijftien miljoen euro over te maken aan RB Leipzig voor Bruma. De 25-jarige vleugelspits heeft in Eindhoven echter nog weinig potten kunnen breken: na achttien Eredivisie-duels, waarvan twaalf als basisspeler, staat de teller van Bruma op drie goals en drie assists. Ook John de Jong, als technisch manager van PSV hoofdverantwoordelijk voor de aankoop van de Portugees, had meer verwacht.

Bruma kende een goede start bij PSV en maakte bij zijn debuut in de voorronde van de Champions League tegen FC Basel (3-2 winst) direct zijn eerste doelpunt. Naarmate het seizoen vorderde werden de prestaties van de negenvoudig international steeds minder: exemplarisch is dat de buitenspeler in zijn laatste zeventien optredens slechts één keer scoorde. In zijn invalbeurt in de laatste wedstrijd van PSV voor de coronabreak, uit bij FC Groningen (0-1 winst), maakte Bruma een desolate indruk en grossierde hij in balverlies.

"Hij is een speler die ik al heel lang ken, maar in alle eerlijkheid: de Bruma die ik ken, heb ik de laatste maanden niet gezien", erkent technisch manager De Jong in een uitgebreid interview met Voetbal International. "Bruma is een grillige en soms wisselvallige speler, maar hij kan extreem makkelijk een man passeren. Bovendien heeft hij veel snelheid. Ook had hij in een competitie die qua niveau vergelijkbaar is met de Eredivisie scorend vermogen bewezen."

De Jong doelt op het seizoen 2016/17, waarin Bruma tot elf doelpunten in dertig Süper Lig-duels kwam voor Galatasaray. Daar kan overigens de kanttekening bij worden geplaatst dat de aanvaller gedurende zijn loopbaan in geen enkel ander seizoen boven de vier competitietreffers uitkwam. De Jong wil Bruma nog niet afschrijven, maar vindt dat de vleugelspits vooral bij zichzelf te rade moet gaan als het gaat om zijn prestaties voor PSV.

"Ik vind dat hij op een leeftijd is (25, red.) dat het ook uit hemzelf moet komen. Bruma is international van Portugal, het is niet voor het eerst dat hij in het buitenland speelt. We doen er alles aan om hem te helpen, zoals we dat bij al onze spelers doen. Ik zie dat Bruma zelf ook onder de situatie gebukt gaat, hij voelt feilloos aan dat hij niet levert wat er van hem wordt verwacht", besluit De Jong.