Royston Drenthe kiest droomelftal: ‘Deze man was niet normaal goed’

In navolging van oud-voetballers als Ronald de Boer, Gerald Vanenburg, Khalid Boulahrouz, Patrick Paauwe en Michael Mols heeft woensdag ook Royston Drenthe op verzoek van het Algemeen Dagblad zijn favoriete elftal met oud-ploeggenoten samengesteld. De linkspoot draagt tegenwoordig het shirt van Kozakken Boys, maar deelde in het verleden als speler van clubs als Feyenoord, Real Madrid en Everton de kleedkamer met de grootste voetballers der aarde.

Drenthe kiest voor Tim Howard als doelman. Het tweetal speelde samen bij Everton en op Goodison Park maakte de Amerikaan een goede indruk op de voormalig Oranje-international. “Ik heb met meerdere goede keepers gespeeld, maar Tim kende in onze gezamenlijke tijd bij Everton zijn beste periode. Ik kon echt genieten van zijn drive en enthousiasme in de kleedkamer”, aldus Drenthe, die op de rechtsbackpositie kiest voor Séamus Coleman, eveneens voormalig ploeggenoot bij the Toffees. Over zijn centrale duo hoeft Drenthe niet lang na te denken: Fabio Cannavaro en Sergio Ramos. “Hij was niet alleen een grote man in de kleedkamer, maar ook op het veld”, zegt Drenthe over de Italiaanse oud-verdediger. “Niet voor niets werd hij in 2006 verkozen tot beste voetballer ter wereld. Hij was echt fantastisch. Ondanks dat hij niet de langste was, had hij echt alles wat een verdediger moest hebben. Power, sprongkracht en goed aan de bal.’’ Over Ramos is hij ook lovend: “Ramos heeft alles. Hij kan aanvallen én verdedigen, niet normaal. Kopsterk, maar ook een beest in de tackles. Bovendien is hij nu al jaren aanvoerder van Real Madrid."

Het volledige elftal van Royston Drenthe, met per speler de ploeg waarin de twee spelers de langste tijd samen doormaakten.

Wanneer Drenthe wordt gevraagd naar de beste linksback met wie hij ooit heeft samengespeeld, noemt hij Leighton Baines. “Bij Everton speelde hij achter mij, dat voelde heel goed aan. Leighton was een complete speler.” Op het middenveld kiest hij voor Xabi Alonso, Guti en Robinho. “Een geweldige controleur van Real Madrid, die ook nog eens fantastisch was aan de bal", zegt Drenthe over Alonso. Hij spreekt ook met veel lof over Guti: “Deze man was niet normaal goed. Hij trok het spel van Real Madrid naar zich toe en had steekpasses die ik later nog maar weinig heb gezien. Guti was aan de bal een heerlijke voetballer. Logisch dat hij vijftien jaar lang voor Real heeft gespeeld."

De enige Nederlander in het team van Drenthe is oud-international Arjen Robben. “Man, wat was hij goed. Hij kon letterlijk en figuurlijk iedere verdediger op zijn billen laten zitten met zijn acties. Zijn snelheid en dribbel waren gewoon niet normaal, man. Zijn spel was gewoon meesterlijk. Bovendien was hij een fulltime prof. Als je zag hoe hij er voor leefde... Ik heb enorm veel respect voor hem.’’ Drenthe speelde bij Hércules Alicante samen mte Nelson Valdez: “Nelson was enorm beweeglijk, maar had ook nog een neusje voor de goal. Alle steekpasses die ik in die periode op hem gaf, zette hij om in een doelpunt. Hij maakte echt alles af. Zeker in het eerste half jaar zag je hem vliegen, daardoor stonden we toen zo hoog op de ranglijst.” Cristiano Ronaldo is de laatste naam die Drenthe opnoemt. “Ik vond zijn ongelofelijke drive en werklust het best aan hem. Hij was bij Real al de grote man, maar wilde alsnog de vuile meters maken om het beste uit zichzelf te halen. Ik ben trots dat we met elkaar hebben gespeeld.”