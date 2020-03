‘Ajax zegt contract Huntelaar ondanks gesprekken waarschijnlijk op’

Klaas-Jan Huntelaar beschikt over een aflopend contract bij Ajax, dat op korte termijn moet beslissen hoe het de gang van zaken rondom de routinier precies aan wil pakken. Voetbal International weet woensdagmiddag te melden dat de Amsterdammers het contract van Huntelaar aankomende week waarschijnlijk formeel op zullen zeggen.

Clubs moeten voor 1 april deze aflopende verbintenissen opzeggen, omdat zij anders tegen dezelfde voorwaarden automatisch verlengd worden. Dit betekent echter niet dat er hoe dan ook een einde zal komen aan de samenwerking tussen club en speler. Ajax kan na deze opzegging opnieuw met Huntelaar in gesprek over een verlenging en zou hier inmiddels al mee bezig zijn.

De 37-jarige aanvaller heeft zelf echter het laatste woord. Hoewel de jaren voor Huntelaar beginnen te tellen, maakt hij op het veld nog altijd een gretige indruk. Met zijn doelpunten is hij eveneens nog van toegevoegde waarde voor het elftal van trainer Erik ten Hag en sinds hij in de zomer van 2017 terugkeerde van Schalke 04, maakte hij in 74 competitiewedstrijden 38 doelpunten.

Vanwege de uitbraak van het coronavirus is het bovendien mogelijk dat Huntelaar zijn laatste wedstrijd al heeft gespeeld als de Eredivisie inderdaad niet afgemaakt kan worden en hij ervoor kiest om niet bij te tekenen. Dit zou volgens het weekblad eveneens een rol kunnen spelen in zijn uiteindelijke beslissing. Ajax heeft met Lassina Traoré en Brian Brobbey wel twee jonge spitsen die nadrukkelijk op de deur rammelen en als Huntelaar inderdaad besluit om nog een seizoen door te gaan, zal hij de concurrentie aan moeten gaan met de twee talenten.