‘Ik schreeuwde tegen hem, maar Chelsea liet me niet naar FC Twente gaan’

Patrick van Aanholt stond uiteindelijk vijf jaar onder contract bij Chelsea, maar zou in Londen niet verder komen dan acht wedstrijden in de hoofdmacht. De linksback werd door the Blues vijf keer uitgeleend, waaronder aan Vitesse. Als het aan de tienvoudig international van het Nederlands elftal had gelegen, had hij destijds echter elders in de Eredivisie gespeeld.

“Michael Emenalo was de technisch directeur”, blikt de huidige speler van Crystal Palace in gesprek met The Athletic terug op zijn tijd bij Chelsea. “Ik heb een paar keer met hem gesproken. Ik heb zelfs tegen hem geschreeuwd! Nadat mijn huurperiode bij Wigan Athletic afliep, had ik een akkoord om naar FC Twente te gaan. Zij stonden toen bovenaan in Nederland.”

“Steve McClaren was de trainer en ik wilde graag voor hem spelen. Hij wilde me heel graag hebben en ik dacht: ‘Cool!’ Maar Michael belde me vervolgens op en vertelde me dat ik naar Vitesse moest”, gaat Van Aanholt verder. “Ik zei tegen hem: ‘Nee, ik wil niet naar Vitesse, ik wil naar FC Twente.’ Hij zei echter: ‘Nee, je moet naar Vitesse.’ Ik heb het daarna geaccepteerd, maar toen ik daar aankwam speelde ik niet.”

Van Aanholt zou uiteindelijk ruim tachtig wedstrijden spelen namens de Arnhemmers en niet lang na zijn vertrek bij Vitesse in de zomer van 2014 volgde een transfer naar Sunderland, dat hem destijds voor bijna twee miljoen euro overnam van Chelsea. De 29-jarige linksback, die in januari nog nadrukkelijk werd genoemd bij PSV, speelt sinds begin 2017 voor Palace.