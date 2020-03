‘Ibrahimovic gooit roer radicaal om en gaat samenwerken met Raiola’

Zlatan Ibrahimovic overweegt om zijn loopbaan te beëindigen en verder te gaan als zaakwaarnemer, zo weten verschillende Italiaanse media te melden. De aanvaller van AC Milan denkt er naar verluidt serieus over na om te gaan samenwerken met Mino Raiola, al sinds jaar en dag zijn zakelijk adviseur. Vanwege de coronacrisis en het stilleggen van de Serie A is Ibrahimovic teruggekeerd naar Zweden om daar zijn toekomst in de voetballerij in kaart te brengen.

Sport Mediaset wist afgelopen weekeinde te melden dat Ibrahimovic er serieus over nadenkt om AC Milan na enkele maanden alweer te verlaten. De 38-jarige spits kwam in januari op voorspraak van directeur voetbalzaken Zvonimir Boban naar het San Siro. Laatstgenoemde werd onlangs echter de laan uitgestuurd, tot grote teleurstelling van Ibrahimovic. De routinier twijfelt dan ook hevig aan een langer verblijf bij de nummer zeven in de Serie A.

Ibrahimovic wordt al sinds zijn jaren bij Ajax op zakelijk gebied bijgestaan door Raiola, die ook onder meer Paul Pogba en Erling Braut Haaland tot zijn cliënten mag rekenen. Raiola bezorgde de aanvaller uit Zweden sindsdien contracten bij Juventus, Internazionale, Barcelona, AC Milan, Paris Saint-Germain, Los Angeles Galaxy en wederom AC Milan. Er is in de Italiaanse media ook al gesuggereerd dat Ibrahimovic volgend seizoen aan de slag gaat bij Napoli, waar voormalig ploeggenoot Gennaro Gattuso aan het roer staat. Er is tevens geschreven dat de voormalig Ajacied zich gaat storten op een loopbaan als trainer.

Voor Ibrahimovic stonden de clubs in de rij na zijn vertrek bij Los Angeles Galaxy in december. Zelfs Leeds United, koploper in de Championship, had een contract klaarliggen. Eigenaar Andrea Radrizzani sprak met Ibrahimovic over een transfer, terwijl ook Paris Saint-Germain-aanvaller Edinson Cavani in beeld was bij Leeds. "Maar met Ibrahimovic was het contact concreter", stelt Radrizzani in gesprek met Sky Italia. "Hij koos echter voor AC Milan. Hij is wel altijd heel open een eerlijk geweest."