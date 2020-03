‘Ik kan me niet herinneren dat ik zo naar de ’Invincibles‘ van Arsenal keek’

Liverpool bleef meer dan een jaar ongeslagen in de Premier League en leek hard op weg om het record van Arsenal, 49 opeenvolgende duels zonder nederlaag, te verbreken. De 3-0 nederlaag tegen Watford van onlangs maakte echter een einde aan de droom van het elftal van manager Jürgen Klopp, dat uiteindelijk op 44 wedstrijden bleef steken. Desondanks is oud-speler Emmanuel Petit erg onder de indruk geraakt van Liverpool in de voorbije maanden.

Petit plaatst het huidige Liverpool zelfs boven de Invincibles van Arsenal uit het seizoen 2003/04. De ploeg van toenmalig manager Arsène Wenger sloot die jaargang af zonder maar één verliesbeurt. "Ik heb heel veel respect voor mijn oude ploeggenoten, maar als ik dat dan vergelijk met wat Liverpool heeft gepresteerd in de laatste twee jaar", aldus Petit, tussen 1997 en 2000 actief voor Arsenal, in gesprek met de Daily Mirror. "Ze krijgen meer aandacht omdat ze de Champions League hebben gewonnen, maar ze zijn al twee tot drie jaar ontzettend goed bezig."

"Het is erg knap wat Liverpool laat zien", vervolgt Petit zijn lofzang op the Reds. "Het is echt een zeldzaamheid dat een ploeg zoveel wedstrijden wint en zo dominant is, tegen wie ze ook spelen." Een vergelijking met het Arsenal van zestien jaar geleden volgt. "Ze gaan allebei de geschiedenis in als geweldige elftallen, maar het huidige Liverpool heeft in mijn optiek echt iets speciaals. Ik kan moeilijk omschrijven wat ik voel als ik naar Liverpool kijk. Maar ik kan me niet herinneren dat ik op dezelfde manier naar de Invincibles van Arsenal keek. Liverpool heeft zonder twijfel meer indruk op me gemaakt."

Petit weet dat de complimenten richting Liverpool waarschijnlijk niet goed zullen worden ontvangen door de supporters van Arsenal. "Maar ik moet eerlijk zijn", zo benadrukt hij. "Kijk maar eens naar dit Liverpool. De motivatie, de intensiteit, de getalenteerde spelers. Dit team is echt uniek." Liverpool heeft nog maar twee overwinningen nodig om de eerste landstitel sinds 1990 te veroveren. Vanwege de coronacrisis is het echter nog maar de vraag wanneer het seizoen weer wordt hervat en wat er gaat gebeuren met de resterende speelronden.