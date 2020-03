‘Robben vond het niet lekker ruiken en vertrok, ik kon het niet geloven’

Arjen Robben ruilde PSV in de zomer van 2004 in voor Chelsea en in dienst van the Blues won hij onder meer tweemaal de landstitel en een FA Cup. De voormalig Oranje-international had ook elders in Engeland terecht kunnen komen, daar Manchester United eveneens geïnteresseerd was. Volgens oud-verdediger Rio Ferdinand grepen the Red Devils echter om een bijzondere reden mis.

“Wat een speler, Robben was geweldig. We hadden hem naar Manchester United moeten halen”, steekt Ferdinand van wal tijdens een Q&A-sessie op zijn Instagram-account. “Volgens mij is hij ook op het trainingscomplex geweest. Hij heeft daar een rondje gelopen, vond het er niet lekker ruiken en vertrok naar Chelsea. Ik kon het niet geloven man, hij had een geweldige speler voor ons kunnen zijn.”

Ferdinand is onder de indruk van de manier waarop Robben door ogenschijnlijk steeds dezelfde actie uit te voeren succesvol is gebleven: “Je wist dat hij altijd naar binnen kwam om met links te schieten, maar de linksback kon er gewoon niets tegen doen. Hij zei dan: ‘Ik kom naar binnen met mijn linkerbeen en jij gaat me niet afstoppen.’ En dat lukte ook niet.”

Ondanks deze mooie woorden denkt Ferdinand dat hij met een betere speler dan Robben heeft samengespeeld. De Engelsman schaalt Ryan Giggs net wat hoger in: “Giggsy was een ongelooflijke speler. Van een linksbuiten naar een centrale middenvelder tegen het einde van zijn carrière. Een geweldige, geweldige voetballer. Ik moet dan ook voor Giggsy kiezen, al was Robben ook een lastpak.”