‘Ik vind mijzelf beter dan spelers als Cristiano Ronaldo en Lionel Messi’

Lionel Messi veroverde in december voor de zesde keer de Ballon d’Or, terwijl eeuwige rivaal Cristiano Ronaldo de Gouden Bal vijfmaal in de wacht wist te slepen. Pelé heeft veel respect voor de aanvallers van respectievelijk Barcelona en Juventus, maar de drievoudig wereldkampioen uit Brazilië zet zichzelf nog steeds bovenaan het lijstje van beste voetballers ooit. Ook Johan Cruijff komt niet bij hem in de buurt.

"Ik vind Ronaldo op dit moment de beste speler ter wereld", verklaart Pelé in een interview op het YouTube-kanaal Pilhado. "Hij is de beste, omdat hij heel constant is in zijn prestaties. Je kunt Messi echter nooit helemaal uitvlakken natuurlijk, al is hij geen echte spits", aldus de voormalig spelmaker, die het evenwel lastig vindt om zichzelf te vergelijken met de sterspelers van tegenwoordig. "Het is moeilijk om die vraag te beantwoorden. Ik krijg dit namelijk heel vaak voor de voeten geworpen."

"We moeten ook zeker spelers als Zico, Ronaldinho en de Braziliaanse Ronaldo niet vergeten", gaat Pelé verder. "En iedereen heeft het ook altijd over Europese spelers als Franz Beckenbauer en Johan Cruijff." Een duidelijk oordeel volgt al snel. "Ik kan er niets aan doen, maar ik vind mijzelf beter dan al deze spelers. Er is maar één Pelé, daar zal nooit een tweede van verschijnen." De naam van Diego Maradona wordt overigens niet genoemd, terwijl de Argentijnse spelmaker van weleer ook vaak is vergeleken met Pelé.

De 35-jarige Ronaldo staat op het fraaie aantal van 725 doelpunten in 1.000 wedstrijden als profvoetballer. Messi kwam tot dusver tot 697 treffers in 856 duels, ondanks het feit dat Pelé hem niet aanmerkt als een echte afmaker. De inmiddels 79-jarige Pelé zelf sloot zijn loopbaan af met 1.281 doelpunten, al kwam een groot deel daarvan tot stand in vriendschappelijke ontmoetingen.