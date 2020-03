‘Van Gaal kon eng overkomen bij Manchester United, dat kan ik je verzekeren’

Juan Mata tekende in januari 2014 een contract bij Manchester United, dat toen nog onder leiding stond van David Moyes. Enkele maanden later werd de Schotse manager ontslagen bij the Red Devils, met Louis van Gaal als diens opvolger op Old Trafford. Mata kijkt jaren later terug op zijn allereerste ontmoeting met Van Gaal, die hij omschrijft als soms 'eng'. De middenvelder kreeg gaandeweg wel steeds meer waardering voor de manager.

"Ik kom de kamer binnenlopen en daar zit Van Gaal met Ryan Giggs (toenmalig assistent-manager van Manchester United, red.). Er staat een fles Rioja op tafel, rode wijn, en drie glazen", vertelt Mata in de officiële podcast van Manchester United. "Van Gaal vroeg of ik iets wilde drinken. ‘Nee, dankjewel’, zei ik. Hij nam wel een glas wijn en vroeg toen aan mij: ‘Vertel me wie je bent’. Ik zei vervolgens: ‘Ik ben Juan, 26 jaar en speel voetbal’. ‘Nee, nee, vertel me wie je bent als persoon’, zei Van Gaal. ‘Heb je een gezin? Welke zaken zijn belangrijk in jouw leven?‘

"In dat gesprek kwam Van Gaal soms eng over en hij kwam soms ook heel dicht bij je, maar daarna leerde ik hem ook kennen als een warme en oprechte man", vervolgt Mata zijn terugblik. "Hij was veel meer dan slechts een manager met tactieken. Het is een geweldig persoon en ik heb ook heel veel van hem geleerd." Mata benadrukt tevens de emotionele kant van Van Gaal. "Hij was soms eng, dat kan ik je verzekeren. Maar daarnaast ook een aardige man. Een ontzettend aardige man zelfs. Erg oprecht en verstandig."

"Dat zou je misschien niet verwachten, maar verstandig was hij zeker. Hij kon ook emotioneel worden en moest dan zelfs huilen, als het om belangrijke zaken ging. Als Van Gaal de juiste waarden en het juiste voetbal had gevonden, dan kwamen er emoties los", aldus Mata, die na het vertrek van Van Gaal in 2016 achtereenvolgens kreeg te maken met José Mourinho en Ole Gunnar Solskjaer.