‘Overbodige Griezmann kan iconisch rugnummer overnemen’

Barcelona wordt voor de aankomende transferzomer hevig gelinkt aan de komst van spelers als Neymar en Lautaro Martínez. Om de deals met Paris Saint-Germain en Internazionale van de grond te krijgen zal de Catalaanse grootmacht echter wel met honderden miljoenen euro’s moeten strooien en dus moet er ook geld binnenkomen van uitgaande transfers. Sport weet woensdag te melden dat Barça na dit seizoen een grote schoonmaak in gedachten heeft, met acht voetballers die mogen vertrekken.

Volgens de Catalaanse sportkrant staan Antoine Griezmann, Ivan Rakitic, Arturo Vidal, Samuel Umtiti, Neto, Martin Braithwaite, Philippe Coutinho en Carles Aleñá allen op de nominatie om te vertrekken. Van deze spelers zullen Griezmann en Coutinho waarschijnlijk de hoogste bedragen opleveren. Eerstgenoemde werd afgelopen zomer nog voor 120 miljoen euro overgenomen van Atlético Madrid, maar weet zijn draai nog niet te vinden in het Camp Nou.

Coutinho is met een transfersom van maximaal 160 miljoen zelfs de duurste aankoop van Barcelona aller tijden. De spelmaker speelt dit seizoen op huurbasis echter voor Bayern München en lijkt geen toekomst te hebben in Catalonië. Dat ook Braithwaite op deze lijst staat is overigens opmerkelijk. De Deen werd in februari nog als noodoplossing opgepikt bij Leganés, maar kreeg toen wel een contract tot medio 2024 onder zijn neus geschoven.

Mundo Deportivo weet op zijn beurt toe te voegen dat de toekomst van Griezmann mogelijk in Engeland ligt. Manchester United zou de komst van de Fransman wel zien zitten en voor hem het iconische rugnummer 7, in het verleden gedragen door onder meer George Best, David Beckham, Eric Cantona en Cristiano Ronaldo, hebben gereserveerd. De momenteel aan Inter verhuurde Alexis Sánchez was de laatste speler van the Red Devils die dat nummer droeg.