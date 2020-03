‘Van Persie en Nasri waren de enige spelers die mijn niveau hadden’

Cesc Fàbregas liet Arsenal in 2011 na acht jaar achter zich, voor een dienstverband bij Barcelona. In gesprek met Arseblog legt de 32-jarige middenvelder uit waarom hij er destijds voor koos om the Gunners te verlaten voor de Spaanse topclub, waar hij eerder in de jeugdopleiding speelde. In zijn eigen woorden hadden alleen Samir Nasri en Robin van Persie bij Arsenal het niveau van Fàbregas.

“Ik was de aanvoerder en er lag voor mijn gevoel zoveel druk op mij. Het was mijn taak om dit team naar een prijs te leiden, daar heb ik alles voor gegeven. Soms ging ik na een nederlaag huilend naar huis. Ik had er echt onder te lijden, ik had slapeloze nachten. Na een verloren wedstrijd zat ik verslagen in de bus en hoorde ik andere jongens lachen en bedenken waar ze later op stap zouden gaan”, vertelt een openhartige Fàbregas, die tegenwoordig voor AS Monaco speelt.

“Dat ging zo een aantal jaar door. We speelden prachtig voetbal en in dat opzicht genoot ik. Maar door de druk die ik mezelf oplegde, ging ik mezelf op gegeven moment eenzaam voelen”, gaat de 110-voudig Spaans international verder. “Vooral in de laatste twee of drie jaar had ik het gevoel dat Robin van Persie en Samir Nasri de enige spelers waren die in mentaal en technisch opzicht mijn niveau hadden, zonder dat ik arrogant wil overkomen.”

“Er kwamen veel dingen in mijn hoofd op, maar ik moet bekennen dat ik een beetje leeg was. Ik was mentaal en fysiek leeggezogen, ook doordat ik alles voor de club gaf en ik wist dat bepaalde aankopen niet gedaan werden”, stelt Fàbregas. Barcelona telde in de zomer van 2011 34 miljoen euro neer voor de middenvelder, die later nog voor Chelsea en AS Monaco zou spelen. “Het gedrag van sommige spelers gaf me het gevoel dat ik eens ergens anders moest gaan kijken. Als dat niet aan de orde was geweest, had ik Arsenal destijds niet verlaten.”