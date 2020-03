FC Twente vreest ‘problemen’: ‘Dat zal ons niet tot in het oneindige helpen’

De coronacrisis heeft de voetbalwereld vrijwel volledig tot stilstand gebracht en dat zorgt voor de nodige onzekerheid. Door het stilleggen van de competities zijn de inkomsten van de clubs grotendeels opgedroogd, terwijl de meeste kosten gewoon blijven doorlopen. FC Twente is een van de clubs die in ‘flinke problemen’ dreigt te komen als het voetbal nog enkele maanden stilligt.

FC Twente heeft het stadion in eigen beheer, waardoor de beheerskosten van De Grolsch Veste gewoon doorlopen. Doordat er niet gevoetbald wordt, komt er niks binnen en dat scheelt de club uit Enschede een ‘substantieel bedrag’. “Door hogere inkomsten uit ticketing, horeca en sponsoring liepen we tot 1 maart voor op onze begroting. We hebben dus een liquiditeitsbuffer, maar het is duidelijk dat ons dat niet tot in het oneindige zal helpen”, zegt Paul van der Kraan, algemeen directeur bij FC Twente, in gesprek met Voetbal International.

“Het grootste probleem vind ik op dit moment de onzekerheid”, stelt de algemeen directeur van de Tukkers. De Eredivisie ligt nu in ieder geval tot 6 april stil, al is het door de maatregelen van de regering hoe dan ook niet mogelijk om tot 1 juni wedstrijden met publiek af te werken. De KNVB werkt momenteel met drie scenario’s: de competitie voor 30 juni (gedeeltelijk zonder publiek) uitspelen, de competitie na 30 juni uitspelen of de competitie niet uitspelen.

“Ik acht de geleerden hoog, maar hun meningen lopen nogal eens uiteen. Er sijpelen zelfs geluiden door dat er pas in oktober weer gevoetbald kan worden”, verklaart Van der Kraan, die bang is dat een dergelijk scenario tot problemen gaat leiden. “Als dat het geval is, dan krijgen we zoals de meeste clubs problemen met de continuïteit. In de loop van deze week hopen we alle cijfers op een rijtje te hebben en kunnen we een eerste inschatting van de gevolgen van het coronavirus maken.”