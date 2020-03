10 voetbalverhalen uit 2020 die je in 2019 nooit had geloofd

2020 is nu al een jaar om nooit te vergeten, ook wat de voetballerij betreft. De coronacrisis is het nieuwste hoofdstuk in een kwartaal die de voetbalfan al veel bizar nieuws heeft gebracht. Van de strapatsen van voormalig fenomeen Ronaldinho, die in de gevangenis in Paraguay is beland, tot het opmerkelijke verval van zowel Ajax als Liverpool. Hieronder, op willekeurige volgorde, enkele bijzondere verhalen die in de eerste drie maanden van 2020 hebben plaatsgevonden.

Coronavirus I: competities opgeschort

Hét verhaal van 2020 is de coronacrisis. Het coronavirus ontwricht de maatschappij, waarbij ook de voetbalwereld niet ongeschonden uit de strijd komt. Duizenden mensen zijn al overleden aan het virus en ook spelers, stafleden, bestuurders en supporters zijn besmet geraakt. Lorenzo Sanz (76), oud-voorzitter van Real Madrid, verloor de strijd tegen de ziekte. Landen grijpen met vergaande maatregelen hard in om de verspreiding van het virus tegen te gaan, met als gevolg dat ook de voetballerij een stap terug moet doen. Binnen een paar weken tijd ging de voetballerij van een feest voor miljarden mensen tot een onbeduidend vertier in de schaduw van de tienduizenden mensen die strijden voor hun leven.

Italië, tot op heden het zwaarst getroffen land ter wereld, begon met het opschorten van de competities en al snel werd men gevolgd door de rest van Europa. Turkije vormde de uitzondering met het besluit om door te sporten, maar na een nieuw voetbalweekend en bakken kritiek greep de overheid alsnog in door alle sportwedstrijden te schrappen. Naast de nationale competities werd er eveneens een streep gezet door de duels in de Champions League en de Europa League. Het is afwachten of de nationale competities en toernooien dit seizoen nog worden afgemaakt en, zo ja, in welke vorm. Bovendien zijn het EK en de Olympische Spelen verplaatst naar 2021. Gek genoeg wordt er in Wit-Rusland vrolijk verder gevoetbald.

Coronavirus II: Boeman Hopp wordt mogelijk held

Dietmar Hopp, de vermogende eigenaar van TSG Hoffenheim, werd tot voor kort in Duitse stadions hard aangepakt door fans van andere Bundesliga-clubs, onder meer met de leus 'hoerenzoon'. De zakenman is bij sommige supporters ongeliefd omdat hij Hoffenheim de laatste jaren met enorme investeringen naar de Bundesliga heeft geloodst. Bij de verloren wedstrijd tegen Bayern München (0-6) eind februari leidde de haat jegens Hopp tot een curieus tafereel. Nadat het duel eerst nog was gestaakt door de arbitrage, besloten beide clubs in het laatste kwartier als protest tegen de fans de bal aan elkaar over te spelen.

Waar Hopp eerst nog werd beschimpt, klinkt er vandaag de dag vooral lof voor de Duitser. Hopp is met zijn bedrijf CureVac namelijk bezig om een vaccin te produceren voor het coronavirus. Donald Trump probeerde onlangs de exclusieve rechten voor het vaccin in handen te krijgen en onderzoekers met veel geld naar de Verenigde Staten te lokken. De Amerikaanse president kwam echter van een koude kermis thuis. "Als we het voor elkaar krijgen om, hopelijk zo snel mogelijk, een effectief vaccin tegen het coronavirus te ontwikkelen, dan zal dit niet alleen mensen regionaal, in Duitsland of in Europa helpen en beschermen, maar, uit solidariteit, de hele wereld", aldus Hopp.

Topclubs falen, Basken triomferen in Copa del Rey

Real Sociedad en Athletic Club gaan uitmaken wie de Copa del Rey van 2020 op zijn naam mag schrijven. Beide Baskische clubs wisten op donderdag 6 februari in de kwartfinale van de beker te stunten door respectievelijk Real Madrid (3-4) en Barcelona (1-0) uit te schakelen. In de achtste finale werd Atlético Madrid al uit het toernooi geknikkerd door Cultural Leonesa (2-1), dat uitkomt op het derde Spaanse niveau. Het was zodoende voor het eerst sinds het seizoen 2002/03 dat Atlético Madrid, Barcelona en Real Madrid er alle drie niet bij waren in de halve finale van de Copa del Rey.

Barcelona wist zich voor het eerst sinds 2010 niet te plaatsen voor de halve eindstrijd door Iñaki Williams, die diep in de blessuretijd met een rake kopbal de Catalaanse topclub een enorme dreun uitdeelde. De Koninklijke moest in een spectaculaire wedstrijd in het eigen Santiago Bernabéu het onderspit delven tegen Real Sociedad, waar Real-huurling Martin Ödegaard, Alexander Isak (2x) en Mikel Merino de doelpunten maakten. Nadien versloegen Real Sociedad en Athletic Club respectievelijk Mirandés en Granada, waardoor voor het eerst sinds 1927 twee Baskische clubs elkaar treffen in de finale, mits de coronacrisis geen roet in het eten gooit.

Crises bij Barcelona

Barcelona stond de afgelopen maanden al meerdere keren in brand. Nadat de topclub in de Spaanse Supercup begin januari met 2-3 door Atlético Madrid werd uitgeschakeld, moest trainer Ernesto Valverde het veld ruimen. Opvolger Quique Setién krijgt de boel echter nauwelijks op de rit, getuige onder meer het verloop van de Copa del Rey. Vlak voor het bekerdebacle kwam het tot een conflict tussen Éric Abidal en Lionel Messi. De technisch directeur liet zich in een interview met Sport kritisch uit over de houding van de spelers onder Valverde, iets wat Messi niet kon waarderen. De sterspeler haalde via Instagram uit naar zijn oud-ploeggenoot, waardoor een rel was geboren.

Tot overmaat van ramp kwam voorzitter Josep Maria Bartomeu in opspraak. De preses van Barcelona zou I3 Ventures hebben ingehuurd om (tijdelijke) 'tegenstanders' bij Barcelona zwart te maken. Het PR-bedrijf zou vanaf 2017 met ongeveer 65.000 berichten op social media de reputatie van Bartemou proberen te beschermen en het imago van anderen, zoals Lionel Messi, Xavi, Gerard Piqué, Josep Guardiola en Carles Puyol, proberen te beschadigen. Barcelona erkende dat het bedrijf was ingehuurd, maar benadrukte met klem dat er absoluut geen sprake was van een plan om Bartomeu goed voor de dag te laten komen en opponenten aan te pakken.

Enkele voorbeelden waar I3 Ventures verantwoordelijk voor zou zijn.

Ron Jans

In februari domineerde Ron Jans dagenlang het (voetbal)nieuws in Nederland en de Verenigde Staten. Als trainer bij Cincinnati FC zou hij meerdere keren over de schreef zijn gegaan met zijn 'botte, Nederlandse' managementstijl. Nadat Jans in een euforische bui het 'n-woord' had meegezongen bij een liedje in de kleedkamer en een speler zijn beklag deed, ging de beerput open. 'Racist' Jans zou zich meerdere keren onheus hebben gedragen. De Major League Soccer onderzocht de zaak, maar de coach had al snel in de gaten dat hij de beeldvorming niet meer kon keren en stapte op.

Het karakter van Jans botste met de Amerikaanse cultuur. De coach haalde na een museumbezoek de slavernij aan om zijn pupillen te motiveren, vergeleek een van zijn spelers met een basketballer omdat hij dacht dat ze dezelfde voornaam hadden en zou een speler van Ajax hebben vergeleken met een gorilla. "Ik zei over de desbetreffende speler: Je gelooft toch haast niet dat hij nog maar zeventien of achttien is? Kijk eens naar zijn lichaam, hij is zo sterk als een gorilla! Tsja, als je zo'n uitspraak wilt omdraaien naar racisme...", zo liet Jans weten aan het Algemeen Dagblad.

Verval Liverpool

Liverpool heeft een wervelend 2019 achter de rug. Naast de winst van de Champions League en het WK voor clubteams wist de ploeg van Jurgen Klopp in de eerste helft van het seizoen 2019/20 tevens een ruime voorsprong te pakken op naaste belager Manchester City. Tot februari was de topclub ongeslagen in de Premier League en lonkte in recordtempo de landstitel die al dertig jaar is voorbestemd aan andere clubs. Eind februari ging het echter flink mis. Op bezoek bij Watford leed de koploper een ontluisterende 3-0 nederlaag, waardoor een ongeslagen status zoals die van het Arsenal van 2003/04 niet meer haalbaar was.

Een nederlaag zegt nog niet zoveel, maar ook in de Champions League en in de FA Cup ging het opeens faliekant verkeerd. Atlético Madrid was in een kort tijdsbestek twee keer te sterk voor the Reds (1-0 en 2-3), waardoor de titelhouder al in de achtste finale van het miljardenbal uitgeschakeld werd. Tussendoor wist Chelsea Liverpool uit de FA Cup te knikkeren door op Stamford Bridge met 2-0 te zegevieren. Nu dreigt voor Liverpool een ongekend doemscenario. Door de coronacrisis ligt de Premier League voor lange tijd stil en het is maar de vraag of het seizoen, met nog negen wedstrijden te gaan, nog wordt afgemaakt.

Verval Ajax

Naast Liverpool kreeg ook Ajax te maken met een dramatische reeks. Al aan het eind van 2019 werd het verval van de Amsterdammers ingezet, bijvoorbeeld bij de zure uitschakeling in de groepsfase van de Champions League. In 2020 kon trainer Erik ten Hag het tij niet keren. In twee enorm frustrerende wedstrijden was Ajax in de Europa League niet opgewassen tegen het gewiekste Getafe. Met name de met 2-0 verloren heenwedstrijd, waarbij de Spanjaarden vrijwel ieder moment aanhaalden om de arbitrage te misleiden met theater, was een doorn in het oog voor de Ajax-fans.

Ook in eigen land ging het erbarmelijk bij de Amsterdammers. De club verspeelde een ruime voorsprong op de rest van de Eredivisie door te verliezen tegen FC Groningen (2-1), Heracles Almelo (1-0) en AZ (0-2). De laatste dreun van kwam FC Utrecht, dat Ajax in eigen huis met een 2-0 overwinning elimineerde uit de TOTO KNVB Beker. Ten Hag erkende dat er sprake was van een crisis in de Johan Cruijff ArenA, maar voelde nog wel voldoende vertrouwen in zijn functioneren. "Ik voel me gesteund. Nog steeds heb ik tot de laatste minuut teamspirit gezien."

Feyenoord opeens potentiële titelkandidaat

Waar Ajax in 2020 een diepe duik maakte, zette Feyenoord de opmars onder Dick Advocaat op bijzondere wijze voort. De 72-jarige trainer nam in oktober 2019 het stokje over van Jaap Stam en had meteen impact in De Kuip. Onder Advocaat klommen de Rotterdammers van de twaalfde plek op de ranglijst in een paar maanden tijd op naar de derde positie. Feyenoord verloor sinds de intrede van de ervaren oefenmeester geen officiële wedstrijd meer op Nederlandse bodem en moest in de Eredivisie alleen tegen FC Groningen (1-1), Vitesse (0-0) en PSV (1-1) puntverlies incasseren.

Door de coronacrisis is het afwachten of de competitie dit seizoen wordt afgemaakt en of Feyenoord nog een gooi mag doen naar de titel. De Rotterdamse club heeft namelijk 'slechts' zes punten achterstand op nummer twee AZ en koploper Ajax, een marge die vorig jaar ondenkbaar was. Bovendien maakt men nog een uitstekende kans op de TOTO KNVB Beker. De Rotterdamse club versloeg in de halve finale met overmacht NAC Breda (7-1) en wacht in de toekomst, mocht de coronacrisis het toelaten, een confrontatie met cupfighter FC Utrecht om de felbegeerde prijs.

Ronaldinho

Ronaldinho gold bij onder andere Paris Saint-Germain, Barcelona, AC Milan en de nationale ploeg van Brazilië als de grote voetbaltovenaar, maar na zijn loopbaan domineerde de veertigjarige oud-spelmaker het nieuws vooral vanwege enkele opvallende excessen. Zo werd de oud-aanvaller meerdere keren verdacht van belastingfraude en zou hij torenhoge schulden hebben gehad, terwijl hij zich op een gegeven moment ook schuldig zou hebben bevonden aan bigamie, waarbij hij zou trouwen met vriendinnen Beatriz Sousa en Priscilla Coelho. Ronaldinho ontkende, maar er kwamen toch verhalen naar buiten dat hij zeer innig was geweest met beide dames.

De laatste bizarre episode in zijn leven heeft hem in de Paraguayaanse cel doen belanden. Samen met zijn broer reisde hij met een vals paspoort af naar het Zuid-Amerikaanse land. Bovendien wordt Ronaldinho verdacht van witwassen, waardoor hij voorlopig wel in de gevangenis blijft zitten in afwachting van zijn mogelijke straf. De tweevoudig Voetballer van het Jaar vermaakt zich overigens prima in de cel. Hij trapt regelmatig een balletje met de andere gevangenen en heeft qua eten ook niet te klagen. Als Ronaldinho niet bij een toernooi een speenvarken wint, dan krijgt hij wel eten aangereikt door fans van buiten de muren van de gevangenis.

Erling Braut Haaland

Tot slot de sensatie die in de eerste drie maanden van 2020 opnieuw de wereld verbaasde: Erling Braut Haaland. Borussia Dortmund maakte afgelopen transferperiode twintig miljoen euro over aan Red Bull Salzburg om de negentienjarige doelpuntenmachine aan het werk te zien in het shirt van BVB. De Noor imponeerde al in dienst van de Oostenrijkers, dus de gemiddelde voetbalvolger had wel verwacht dat hij in het Signal Iduna Park ook regelmatig tot scoren zou komen. De introductie van Haaland bij Dortmund was echter overdonderend te noemen.

In zijn eerste invalbeurt op 18 januari was het meteen raak. Bij een 3-1 achterstand tegen FC Augsburg werd Haaland ingebracht in de hoop op een comeback. Resultaat: 3 goals in de resterende 34 minuten. Eindstand: 3-5. Een week later mocht de spits invallen tegen FC Koln (5-1): 2 goals in 25 minuten. Weer een week later begon Haaland vanaf de aftrap en ook dit verliep uitstekend: 2 goals tegen FC Union Berlin. Niet alleen op nationaal niveau maakte het toptalent indruk. In de heenwedstrijd van de achtste finale van de Champions League tegen Paris Saint-Germain was hij met 2 goals verantwoordelijk voor de zege van Dortmund: 2-1.