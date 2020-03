‘Man United stelt voorwaarde voor opstarten van operatie van 165 miljoen’

Manchester United is van plan om komende zomer een poging te ondernemen om Harry Kane los te weken bij Tottenham Hotspur, zo weet The Athletic te melden. The Red Devils hebben naar verluidt echter één voorwaarde: de 26-jarige spits moet voorafgaand aan de onderhandelingen zijn intenties kenbaar maken bij zijn huidige club. Manchester United vreest namelijk zware onderhandelingen met Tottenham-voorzitter Daniel Levy.

Tottenham kent een tegenvallend seizoen en bezet momenteel de achtste plaats in de Premier League. Indien de Engelse competitie komende maanden nog hervat wordt, lijkt het een uiterst lastige klus voor the Spurs om nog plaatsing voor de groepsfase van de Champions League af te dwingen. De achterstand op nummer vier Chelsea bedraagt momenteel zeven punten. Indien Tottenham er niet in slaagt om plaatsing voor de Champions League af te dwingen, ligt een vertrek van Kane ondanks een tot 2024 lopend contract voor de hand.

Kane zou zelf graag de overstap naar Old Trafford willen maken en is recent aangeboden bij Manchester United. De clubleiding van the Red Devils is geïnteresseerd, maar verlangt dat de spits eerst bij Tottenham zijn intenties duidelijk maakt. Manchester United en Tottenham hebben namelijk geen al te goede verstandhouding in dat opzicht en het is tevens niet aannemelijk dat the Spurs heel graag willen meewerken aan een vertrek van Kane. Er wordt geschat dat de operatie totaal zo’n 165 miljoen euro.

Tegelijkertijd staat Manchester United volgens de Daily Mail op het punt om Odion Ighalo definitief over te nemen van Shanghai Shenhua. De Nigeriaanse spits, die vier doelpunten in acht wedstrijden verzorgde, moet circa zeventien miljoen gaan kosten. De Engelse topclub is tevens in de markt voor Victor Osimhen, zo meldt Le10Sport. In de strijd om de aanvaller van Lille OSC bestaat er concurrentie van Real Madrid.