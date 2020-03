Frank de Boer ‘vreest het ergste’: ‘Zij kunnen dat helemaal niet betalen’

De Verenigde Staten zijn goed op weg om het nieuwe epicentrum van de pandemie te worden, voorspelde de Wereldgezondheidsorganisatie dinsdag. Het aantal besmettingen neemt nu snel toe met duizenden per dag, maar toch vindt president Donald Trump het voorlopig niet nodig een nationale lockdown af te kondigen. Frank de Boer, trainer van Atlanta United, ‘vreest het ergste’ en zit op eigen initiatief al twee weken thuis.

“Ik ben wat verkouden. Ik ben ook getest op corona, maar heb de uitslag nog niet binnen. Ik voel me verder prima”, vertelt De Boer in gesprek met VTBL. Hij maakt zich vooral zorgen over de Amerikaanse bevolking. “Veel mensen zijn onverzekerd. Zij kunnen medische zorg in geval van een coronabesmetting helemaal niet betalen. Weer anderen móeten op hun werk verschijnen, omdat ze anders hun baan dreigen kwijt te raken.”

“En je wil hier echt niet werkloos zijn. Het Amerikaanse systeem werkt prima, als je het gemaakt hebt. Zo niet, dan kun je het knap lastig krijgen.” De Boer vreest het ergste voor dichtbevolkte gebieden en landen. “In sommige Amerikaanse staten wonen de mensen ver uit elkaar en kan het meevallen. Ook omdat mensen het echt wel heel serieus nemen. Ik kan vanaf de 23ste verdieping de straten goed zien en die zijn zo goed als leeg.”

Ruim 54.000 Amerikanen zijn al besmet met het coronavirus en 784 mensen zijn volgens de laatste tellingen aan de pandemie overleden. Gouverneur Andrew Cuomo van New York stelde eerder het gebrek aan bedden en ventilatoren aan de kaak. “De piek gaat hoger zijn dan tot nu toe gedacht werd. Het ergste moet nog komen”, denkt De Boer, die aangeeft dat de club hometrainers bij de spelers heeft afgeleverd en dat hij via Facetime contact heeft. Het is vooralsnog onduidelijk wanneer de Major League Soccer zal worden hervat.

“We hebben niet overwogen terug te gaan naar Nederland. Het zou niet meer kunnen, maar ik beschouw dit nu ook echt als thuis. Dus we Facetimen veel met onze dochters. En gisteren heb ik nog met Ronald gesproken”, vertelt hij over het gesprek met zijn broer. “Zo komen we de tijd wel door, we moeten er het beste van maken. Het is inderdaad jammer van de sportzomer. Maar het zij zo. Andere dingen zijn nu belangrijker.”