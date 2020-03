‘Ajax houdt nog rekening met zomers vertrek van twee steunpilaren’

Marc Overmars vreesde een uiterst drukke transferzomer bij Ajax, maar de uitbraak van het coronavirus heeft ook de voetbalwereld volledig op zijn kop gezet. Voetbal International schrijft dat men in Amsterdam verwacht dat de beoogde leegloop relatief mee gaat vallen. Zoals het er nu naar uitziet, lijken Nicolás Tagliafico, André Onana, Edson Álvarez en Razvan Marin wel voor een vertrek bij Ajax te staan.

Álvarez en Marin zitten bij Ajax in hetzelfde schuitje. De Mexicaanse centrumverdediger annex middenvelder werd afgelopen zomer voor vijftien miljoen euro overgenomen van Club América, terwijl zijn Roemeense collega voor 12,5 miljoen overkwam van Standard Luik. Zowel Álvarez als Marin is er niet in geslaagd om bij Ajax een basisplaats te veroveren, waardoor ze ontevreden zijn over het gebrek aan uitzicht op speeltijd. Ajax verwacht voor beide spelers niet de betaalde transfersom terug te kunnen verdienen, waardoor een vertrek op huurbasis voor de hand ligt.

Er wordt verder verwacht dat André Onana en Nicolás Tagliafico aan het einde van dit seizoen een transfer zullen maken. Voor hun posities moeten dan nieuwe spelers teruggehaald worden. Bruno Varela, die momenteel gehuurd wordt van Benfica, gaat niet definitief overgenomen worden en Kjell Scherpen en Dominik Kotarski worden nog niet klaar geacht voor een rol als eerste doelman, waardoor er een sluitpost gehaald moet worden. Voor de linksbackpositie wordt Owen Wijndal van AZ genoemd als kandidaat.

Andersom lijkt het minder aannemelijk dat Sergiño Dest komende zomer nog naar Bayern München vertrekt. Ook Donny van de Beek lijkt zich te moeten opmaken voor nog een seizoen in Amsterdam. Ajax wil graag de hoofdprijs vangen voor de 22-jarige middenvelder en moet daarvoor mogelijk wachten tot de markt zich weer hersteld heeft. Mocht er komende zomer toch een aantrekkelijk bod binnenkomen voor Van de Beek, die werd gelinkt aan Real Madrid en Manchester United, is Ajax bereid om mee te werken aan een vertrek.

Het lijkt er ook op dat David Neres in Amsterdam zal blijven. De Braziliaanse vleugelaanvaller genoot in het recente verleden de nodige belangstelling, maar kampte dit seizoen lange tijd met een knieblessure. Neres, die nog vastligt tot medio 2023, stond sinds begin november aan de kant, waardoor de kans klein lijkt dat een club zich in de huidige situatie met het juiste bedrag bij Ajax meldt. Hakim Ziyech gaat in Amsterdam wel verlaten, want er werd eerder dit seizoen al een akkoord bereikt met Chelsea.