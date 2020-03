‘Herenakkoord’ moet Hakim Ziyech langer bij Ajax houden

Door de uitbraak van het coronavirus is de voetbalwereld vrijwel volledig tot stilstand gekomen. Het is de vraag wanneer er weer gevoetbald kan worden, maar de Premier League hoopt de competitie in juli af te kunnen maken. De meeste spelerscontracten verlopen echter op 30 juni en Ko Andriessen, directeur van de Nederlandse spelersvakbond ProProf, pleit in gesprek met Voetbal International voor een ‘herenakkoord’, om spelers ‘wat langer bij hun club’ te houden.

Hakim Ziyech gaat komende zomer de overstap maken van Ajax naar Chelsea. In principe is de Marokkaans international vanaf 1 juli speler van the Blues, alleen bestaat de kans dat dan zowel in Nederland als in Engeland nog de competitie afgemaakt moet worden. “Wat wél zou kunnen, is een herenakkoord. Zo gaat het ook vaak als een speler in de zomer wordt verkocht”, vertelt Andriessen. Hij stelt dat spelers vaak in juni al meetrainen met hun nieuwe club, terwijl het contract pas op 1 juli ingaat.

Ajax tuigt meerkoppige task force op voor ‘moeilijke zaak’ Hakim Ziyech

Lees artikel

Normaal gesproken zou Ziyech zich dus ook al in juni bij Chelsea melden. “Op die manier zou je het ook een keer kunnen omdraaien. Niet wat eerder weg, maar iets langer blijven. Het is niet verboden creatief te zijn. Dit kan echter alleen als clubs en spelers dat samen afspreken. De FIFA kan dat nooit bindend opleggen”, stelt de directeur van ProProf. Diens collega Louis Everard van spelersvakbond VVCS begrijpt dat clubs de schade willen beperken met het uitspelen van de competitie. “De FIFA zal dit moeilijk kunnen verplichten, maar kan via een tijdelijke aanpassing in de regelgeving wel faciliteren dat de mogelijkheid er komt.”

“Het initiatief zal van de FIFA moeten komen. Je kan dit niet per land gaan regelen, want dan wordt het een chaos. Uiteindelijk zullen de kalenders ongeveer gelijk moeten lopen en ook de transferwindow zal dan moeten opschuiven”, concludeert Everard. FIFA-voorzitter Gianni Infantino liet eerder deze maand in een statement al weten dat er mogelijkheden worden onderzocht om de regels rond de transferwindow tijdelijk aan te passen.