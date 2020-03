‘Acht Premier League-clubs keren zich massaal tegen Manchester City’

Clubs uit de Premier League doen er alles aan om te voorkomen dat Manchester City toch in Europa kan spelen, zo verzekeren Engelse media woensdag. De regerend landskampioen van Engeland heeft zich niet gehouden aan de financiële regels van de Europese voetbalbond UEFA en werd geschorst voor de seizoenen 2020/21 en 2021/22. Manchester City stapte naar het arbitragehof om de uitspraak aan te vechten.

Volgens de laatste berichten zouden acht clubs van de huidige top tien in Engeland de handen ineen hebben geslagen en zich afzonderlijk van elkaar bij het Internationaal sporttribunaal CAS hebben gemeld. Het formele en dringende verzoek van de clubs is om Manchester City geen Europees voetbal te laten spelen zolang het hoger beroep gaande is. Het CAS gaf al aan dat het nog niet mogelijk was om een datum te noemen waarop de procedure wordt afgerond.

De verwachting is dat het CAS pas een beslissing neemt als het nieuwe Champions League-seizoen begonnen is. Naast Manchester City zelf is Sheffield United naar verluidt de enige club van de top tien die niet meedoet in de strijd achter de schermen tegen de nummer twee van de Premier League. Sinds het seizoen 2012/13 is Manchester City altijd actief geweest in de Champions League, met als beste prestatie de halvefinaleplaats in het seizoen 2015/2016. Daarin werd toen verloren van de latere winnaar Real Madrid.

Volgens de UEFA heeft Manchester City de Europese voetbalbond tussen 2012 en 2016 onjuist geïnformeerd over zijn sponsorinkomsten en begroting. De club heeft daarna bovendien onvoldoende medewerking verleend aan het onderzoek van de UEFA. De bond startte eind 2018 een onderzoek naar aanleiding van berichtgeving in het Duitse weekblad Der Spiegel, dat uit gelekte e-mails en documenten concludeerde dat de club lak had aan de Financial Fair Play-regels.

“De UEFA is aanklager, advocaat en rechter in deze zaak. Nu dit bevooroordeelde proces voorbij is, zal de club zich richten tot een werkelijk onpartijdige instantie”, was de reactie van Manchester City vorige maand op het nieuws. De huidige twee plek in de Premier League zou voldoende zijn voor een plek in de groepsfase van de volgende editie van Champions League. Ook via het winnen van het toernooi kan Manchester City een plek in de groepsfase van volgend seizoen bewerkstelligen. Het eerste achtste finale-duel met Real Madrid werd met 1-2 gewonnen.