Messi en Guardiola doneren miljoenen in strijd tegen coronavirus

Josep Guardiola en Lionel Messi hebben dinsdag forse geldbedragen gedoneerd in de strijd tegen het coronavirus. De manager van Manchester City heeft een miljoen euro gedoneerd aan de Angel Soler Daniel Foundation voor de aanschaf van medische apparatuur. De gift van Messi, ook ongeveer een miljoen euro, gaat naar het Hospital Clínic in Barcelona en een nog onbekend ziekenhuis in Argentinië, zo melden Spaanse media dinsdagavond.

De Angel Soler Daniel Foundation is een Spaanse stichting van een artsencollectief in Barcelona. Tot de donatie van de ex-speler en -trainer van Barcelona had men een bedrag van 33.000 euro opgehaald. De opbrengst zal ook worden ook gebruikt voor het maken van beademingsapparaten via een 3D-printer, zo maakt men bekend. Het is nog niet duidelijk waar de donatie van Messi voor zal worden gebruikt.

Het aantal doden door het coronavirus in Spanje blijft sterk stijgen. Het ministerie van Volksgezondheid meldde dinsdag dat de afgelopen 24 uur 514 mensen zijn bezweken aan de gevolgen van een besmetting en dat het totaalaantal daarmee op 2696 is gekomen. Ook het aantal besmettingen laat een sterke groei zien. Dat steeg met meer dan 6600 gevallen naar 39.673. Spanje staat wat betreft aantallen in de lijst met getroffen landen na China, Italië en de Verenigde Staten op de vierde plek.

De overheid verlengde zondag de noodtoestand met nog eens vijftien dagen, waardoor Spanjaarden niet zomaar de straat op mogen. Alleen al in Catalonië zijn meer dan 8000 besmettingen en bijna 300 mensen aan het coronavirus overleden. De situatie in Argentinië is compleet anders, met 306 besmettingsgevallen en 6 overleden personen. De pandemie deed echter ook pas veel later zijn intrede in Zuid-Amerika.

Volgens nog onbevestigde berichten hebben Cristiano Ronaldo en zijn zaakwaarnemer Jorge Mendes diverse ziekenhuizen in Portugal bevoorraadt met bedden, ventilatoren en ander materiaal dat hen moet helpen in de strijd tegen het coronavirus. Het gaat om een afdeling van het Santo Antonio-ziekenhuis in Porto, terwijl twee afdelingen van het Santa Maria-ziekenhuis in Lissabon een mix van bedden, spuiten en ander medisch materiaal krijgen.

Uit dankbaarheid zullen de drie vleugels vernoemd worden naar Ronaldo en Mendes. Het is onduidelijk of deze berichtgeving op waarheid berust, daar eerder werd beweerd dat de hotels van de vedette op Madeira en in Lissabon tijdelijk in ziekenhuizen zouden worden veranderd. Portugal slaagt er voorlopig in beter in de crisis onder controle te houden dan Spanje en Italië. Voorlopig zijn er 2.362 besmettingen vastgesteld en zijn er 29 Portugezen overleden.