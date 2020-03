‘Juventus reserveert 100 miljoen euro voor ‘symbool van de transferwindow’’

De afgelopen maanden is er veelvuldig gespeculeerd over de toekomst van Paul Pogba. De Franse middenvelder van Manchester United werd nadrukkelijk in verband gebracht met Real Madrid, daar hij de gedroomde versterking voor trainer Zinédine Zidane zou zijn. Fabrizio Romano, journalist voor Sky Italia, weet nu echter te melden dat ook Juventus komende zomer alles op alles gaat zetten om Pogba binnen te halen.

Pogba en diens entourage zouden eens te meer duidelijk hebben gemaakt dat de middenvelder Manchester United komende zomer wil verlaten. Zijn contract bij the Red Devils loopt nog tot medio 2021, al heeft de Engelse topclub een eenzijdige optie om die verbintenis met een jaar te verlengen. Er bestaat geen twijfel over dat Manchester United die optie gaat lichten, aangezien Pogba anders volgend seizoen in zijn laatste contractjaar terechtkomt en dat niet gunstig zou zijn voor de de onderhandelingspositie voor komende zomer.

Juventus heeft inmiddels bij zaakwaarnemer Mino Raiola aangegeven dat men de intentie heeft om Pogba terug te halen naar Turijn, waar hij eerder tussen 2012 en 2016 onder contract stond en voor 105 miljoen euro werd weggekocht door Manchester United. La Vecchia Signora weet echter dat het een gecompliceerde operatie wordt om Pogba los te weken bij Manchester United. Door de uitbraak van het coronavirus is de transfermarkt moeilijk te voorspellen, maar het ligt niet in de lijn der verwachtingen dat de Engelsen de vraagprijs van Pogba ver laten zakken.

Bij Juventus is men ervan overtuigd dat Pogba voor een bedrag van honderd miljoen is op te halen bij Manchester United. Indien de clubs eruit komen, moet de koploper van de Serie A ook nog tot een overeenkomst met de Franse middenvelder zelf komen. Op dit moment verdient hij zo’n veertien miljoen per jaar en Juventus is bereid hem dat ook te bieden, maar is niet van plan om veel verder te gaan. Juventus wil Pogba op die manier een ‘symbool van de komende transferwindow’ maken.

Pogba speelde dit seizoen pas acht officiële wedstrijden voor Manchester United. De 27-jarige middenvelder kampt al zo’n beetje het gehele seizoen met een enkelblessure, die hem al met al een halfjaar aan de kant heeft gehouden.