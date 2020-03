Grote hilariteit om Justin Kluivert; KNVB-scheidsrechter helpt in kebabzaak

Voetballers zijn anno 2020 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Kevin Blom laat zich tijdens de coronacrisis van zijn beste kant zien. De KNVB-arbiter zal namelijk op 26 en 27 maart als bezorger gaan optreden voor een kebabzaak in Alphen aan den Rijn. De fooi die Blom tijdens zijn werkzaamheden zal vergaren, wordt gedoneerd aan een goed doel, zo heeft Blom zelf bekendgemaakt via Instagram.





Justin Kluivert kreeg de lachers recentelijk op zijn hand. De aanvaller van AS Roma hield namelijk thuis een virtuele barbecue, hetgeen tot grote hilariteit leidde onder zijn Instagram-volgers. Collega’s als Patrick van Aanholt, Mohamed Ihattaren en Calvin Stengs konden de actie van Kluivert overduidelijk waarderen, zo lieten zij in de commentsectie merken





Besiktas-ster Kevin Prince-Boateng haalde dinsdag een vergelijkbare grap uit. Onder anderen Hakim Ziyech en Ryan Babel lachten in de commentsectie smakelijk om de humor van Prince-Boateng.





Dinsdag werd bekend dat de Olympische Spelen in Japan aankomende zomer toch niet doorgaan vanwege het coronavirus. Jill Roord zou met de Oranje Leeuwinnen deelnemen aan het toernooi, maar zal nu dus genoegen moeten nemen met een voetballoze zomer. Roord werkt in de tussentijd aan haar bokskwaliteiten.





Vivianne Miedema is technisch een van de meest begaafde Oranje Leeuwinnen en toonde dat dinsdag maar weer eens aan tijdens een voetbalspelletje in de achtertuin.





De manier waarop Ferdi Kadioglu zijn techniek momenteel op peil probeert te houden is bewonderenswaardig.





Luuk de Jong heeft het voetballen voorlopig gelaten voor wat het is. De spits van Sevilla heeft zijn eigen achtertuin namelijk omgetoverd tot een heuse golfcourt.





Martin Ödegaard is tijdens de coronacrisis aan het lezen geslagen. De Noorse middenvelder lijkt zich vast te bijten in de roman Papillon van de Franse schrijver Henri Charrière.





Ajax-talent Naci Ünüvar liet dinsdag weer zien hoe hij zichzelf op dit moment fit houdt.





Leon Goretzka zette vorige week met Bayern München-ploeggenoot Joshua Kimmich het initiatief 'WE KICK CORONA' op. Het duo stelde samen één miljoen euro beschikbaar ter bestrijding van het coronavirus en kreeg al snel steun van andere grote voetballers, zoals Mats Hummels en Leroy Sané. Goretzka mocht dinsdag weer eens 170 nieuwe donateurs verwelkomen, zo liet hij weten via Instagram.





PEC Zwolle-middenvelder Mustafa Saymak danste dinsdag in zijn slaapkamer samen met zijn partner Malika Saymak. Diverse andere koppels gingen hen al voor in de zogenaamde ‘Oh na na na challenge’.





Andrés Iniesta waagde zich dinsdag aan de ‘plank challenge’.





Evgeniy Levchenko bracht samen met partner Victoria Koblenko een gezichtsmasker aan.