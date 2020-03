Italiaanse corona-brandhaard treft nu ook selectie van Atalanta

Marco Sportiello is, voor zover bekend, de eerste voetballer van Atalanta die besmet is met het coronavirus. De club uit de Serie A treedt dinsdagavond via de officiële kanalen naar buiten met het nieuws dat medische tests hebben uitgewezen dat de doelman met het virus kampt en dat de preventieve quarantaine komende vrijdag ten einde loopt. Sportiello heeft nauwelijks symptomen en maakt het volgens Italiaanse media naar omstandigheden goed.

Het is voor het eerst dat Atalanta melding maakt van een besmettingsgeval in de selectie van Gian Piero Gasperini. Het is onduidelijk of de club uit Bergamo daar niet eerder over wilde communiceren. Bergamo is immers de zwaarst getroffen stad in het noorden van Italië, waar honderden doden, crematoria die overbelast raken en mensen die eenzaam sterven en zonder nabestaanden begraven worden aan de orde van de dag zijn.

In Italië zijn de voorbije 24 uur 743 personen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dat is het tweede hoogste aantal op een dag tijd tot nu toe en opnieuw een stijging, nadat het land de voorbije twee dagen wat hoop had getankt met telkens een lager dodental. Er zijn nu in totaal 6.820 patiënten aan het virus gestorven en dat is het hoogste dodenaantal in de wereld. Het aantal bevestigde besmettingen steeg van 63.927 naar 69.176

Bergamo ligt in de provincie Lombardije, het epicentrum van de corona-pandemie in Italië. In Lombardije stierven van maandag op dinsdag ongeveer 400 patiënten aan het coronavirus. Daardoor staat het dodental door de virusuitbraak op ruim 4.000. Atalanta is tevens de club van Robin Gosens en de Oranje-internationals Marten de Roon en Hans Hateboer.

De wedstrijd tussen Atalanta en Valencia (4-1) op 19 februari in de Champions League had nooit gespeeld mogen worden, zo klonk het enkele dagen geleden. Volgens diverse artsen in Italië is deze wedstrijd een van de grootste veroorzakers van de enorme besmetting met het coronavirus geweest en de reden van daaropvolgende chaos in Lombardije.

Het feit dat er veertig duizend mensen uit Bergamo waren afgereisd naar Milaan, waar het duel werd gespeeld omdat het eigen stadion van de Serie A-club niet aan de normen voldeed, en daar te dicht op elkaar zaten, samen eten, dronken én contact hadden met de Valencia-fans, heeft volgens artsen voor een ongelofelijke verspreiding van het coronavirus gezorgd. De regels die destijds al golden, werden bovendien veelal genegeerd.