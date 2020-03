‘Ik kon naar Bayern en Juventus, maar Ajax vroeg te veel opleidingsvergoeding’

Nuri Emre Aksit doorliep acht jaar lang de jeugdopleiding van Ajax en maakte afgelopen zomer de overstap naar Istanbul Basaksehir. De Turkse club leende de verdediger van zeventien jaar aan het begin van het kalenderjaar uit aan Fortuna Sittard, waar hij in de Onder-19 actief is. Aksit is Ajax dankbaar voor de opleiding die hij er genoot. “Mijn pass en traptechniek heb ik echt te danken aan Ajax. Vooral de basisdingen van het voetbal.”

De generatiegenoot van Naci Ünüvar, Brian Brobbey en Ryan Gravenberch genoot in zijn tijd bij Ajax belangstelling van niet de minste clubs. “Ik kon twee jaar geleden naar Bayern München en Juventus wilde mij ook graag hebben”, verzekert de tiener in gesprek met VTBL. “Maar Ajax vroeg te veel opleidingsvergoeding en dat betalen clubs niet zo snel voor een jonge speler.”

Ajax en Aksit besloten vorig jaar in goed onderling overleg om de wegen te laten scheiden. De verdediger had het niet meer naar zijn zin bij de Amsterdamse club. “Tijdens de Future Cup bestelde ik met Ian Beelen een pizza en toen kwam de trainer het bezorgen. Dat werd uiteindelijk niet gewaardeerd.” Naast Istanbul Basaksehir had ook Vitesse, de club waar Beelen inmiddels speelt, eveneens belangstelling voor Aksit.

Aksit en Vitesse kwamen tot een vergelijk, maar de keuze viel uiteindelijk op Turkije. In Arnhem sprak hij met Theo Janssen, trainer van Vitesse Onder-19. “Ik moest met Theo Janssen praten en vertelde hem over het bestellen van een pizza tijdens de Future Cup. Toen zei Janssen tegen mij, dat wanneer ik dat bij Vitesse doe, wel een pizza extra moet bestellen, zodat hij er ook één kan eten.”