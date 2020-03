Justin Kluivert wijst na vraag over beste medespeler naar Ajax

Justin Kluivert is momenteel bezig met zijn tweede seizoen in dienst van AS Roma. De twintigjarige aanvaller voelt zich op zijn gemak bij de Romeinen en was dit seizoen goed voor 7 doelpunten in 27 officiële wedstrijden. Onder trainer Paulo Fonseca, die afgelopen zomer in de Italiaanse hoofdstad arriveerde, heeft Kluivert een iets andere rol dan in zijn eerste jaargang bij AS Roma.

“We spelen anders dan bij Ajax. Daar was ik buitenspeler en stond ik veel één-op-één. Hier ben ik een soort nummer tien en speel ik meer aan de binnenkant. Dat vind ik ook een fijne positie”, vertelt Kluivert in een interview met Fresia Cousiño Arias op het Instagram-kanaal van FOX Sports. “Je kon verwachten dat het in het eerste jaar met ups and downs zou gaan. Alles was anders. Daar moet je aan wennen. Ik merk dat ik dit jaar weet wat ik kan verwachten. Als we bijvoorbeeld uit spelen tegen Cagliari weet ik wat ik kan verwachten. Eerst wist ik niet wie ze waren, bij wijze van spreken.”

Kluivert beaamt dat het verplaatsen van het EK mogelijk niet per se in zijn nadeel is. “Volgend jaar ben ik weer een stap verder. Ik had me er op voorbereid dat het EK dit jaar zou zijn, maar er zijn nu belangrijkere dingen”, stelt de aanvaller. “Ik heb altijd uitgesproken dat het een doel is om voor Oranje te spelen. Dan moet je je stinkende best doen en je elke wedstrijd laten zien. Dat moet iedereen doen. Er zijn maar een paar plekken. Daar moet ik voor strijden. Dan moet je wedstrijden spelen, scoren en assists geven.”

Kijkers willen van Kluivert weten wat hij vindt van de keuze van Noa Lang om Ajax op huurbasis te verruilen voor FC Twente. “Ik vond het een dappere stap, een hele goede stap. Hij is ook nog jong, hij moet minuten maken en dan maakt het niet uit waar het is. Dan ben ik trots om hem daar te zien vlammen, dat is iets wat hij in zich heeft. Het maakt niet uit waar hij speelt, hij geeft nooit op en ik ben trots dat hij het daar laat zien”, zegt Kluivert, die nog altijd een goede band onderhoudt met Lang. “We zien elkaar wat minder, natuurlijk. Maar we zijn zeker nog steeds beste vrienden.”

Kluviert krijgt tevens de vraag welke speler hij uit de Eredivisie hij naar AS Roma zou halen. “Dan Nicolás Tagliafico. Bij Ajax speelde ik met hem aan de linkerkant en hij zou mij en het team goed kunnen helpen”, antwoordt Kluivert na even te hebben nagedacht. Op de vraag wie tot dusver zijn beste medespeler was, heeft hij sneller antwoord. “De beste speler, maar ook de meest creatieve speler is Hakim (Ziyech, red.). Ook omdat ik vaak mooie ballen van hem heb gekregen. We hebben af en toe nog contact, niet heel vaak.”