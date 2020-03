Fàbregas betrekt Mourinho in terugblik op mislukte rentree bij Arsenal

Cesc Fàbregas koos er in 2011 voor om Arsenal in te ruilen voor Barcelona. Drie jaar later kwam er echter alweer een einde aan het dienstverband van het middenvelder in het Camp Nou. Arsenal had destijds de eerste optie om Fàbregas terug te halen naar Londen, maar toenmalig manager Arsène Wenger zag daar geen heil in. De Spanjaard tekende vervolgens een contract bij stadgenoot Chelsea.

"Toen ik besloten had om Barcelona te verlaten, had Arsenal de eerste optie om met mij te praten", stelt Fàbregas in de podcast van supportersplatform Arsecast. "In afwachting van de beslissing van Arsenal mocht ik een week lang niet met andere clubs praten. Ik kreeg echter geen antwoord van Wenger. We moesten de volle week wachten op een reactie van Arsenal. Het was zeker mijn eerste optie. In gedachten had ik iedereen al verteld dat ik zou terugkeren bij Arsenal. Dat wilde ik echt dolgraag."

"Ik denk dat Wenger dat ook wel wist", vervolgt Fàbregas. "Ik wilde niet smeken, maar bij Arsenal was men ook op de hoogte van mijn situatie. Ik kreeg een week lang niets te horen, waardoor ik het gevoel kreeg dat ze mij waarschijnlijk niet terug wilden halen. Die hele week vernam ik ook echt niets van Arsenal. Na die week greep ik gelijk mijn kans. Na Manchester City en Manchester United kwam José Mourinho. (toenmalig manager van Chelsea, red.). Dat had ik nooit verwacht."

"Toen ik na het gesprek met Mourinho de kamer verliet dacht ik gelijk: Zo gaan we het doen. Ik hoef met niemand anders meer te praten, ik ga naar Chelsea." Het verhaal van de Portugese manager maakte duidelijk indruk op Fàbregas. "Daar wilde ik heel graag deel van uitmaken." De middenvelder van AS Monaco weet dat de beslissing om naar Chelsea te gaan slecht viel bij een groot deel van de Arsenal-aanhang. "Als ik voor Manchester United of Manchester City had gekozen, was er ook forse kritiek geweest. Maar ik wilde gewoon terug naar de Premier League."