Menzo laat coronacrisis in Nederland achter zich: ‘Het is daar nu veiliger’

In Nederland heeft iedereen het advies gekregen van de regering om vanwege de coronacrisis zoveel mogelijk binnen te blijven. Stanley Menzo bereidt zich echter voor op zijn terugkeer richting China van woensdag. "Daar is het nu veiliger", aldus de trainer van het beloftenelftal van het Chinese Beijing Guoan, die de reis naar het Verre Oosten al twee keer zag worden geannuleerd vanwege de aanhoudende problemen rondom het coronavirus.

Menzo houdt er echter wel rekening mee dat hij alsnog langer in Nederland moet blijven. "Het is ook een beetje dubbel", zo verklaart de voormalig doelman van onder meer Ajax en PSV in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Hier komt het leven stil te liggen, terwijl het daar weer op gang komt. Ik moet hier wat achterlaten. In deze omstandigheden wil je eigenlijk bij je familie blijven, maar ik moet weer aan het werk." Menzo hoopt via een tussenstop in Japan uiteindelijk donderdag terug te keren in Beijing.

De jeugdtrainer weet nu al dat hij bij aankomst in China eerst twee weken in verplichte quarantaine moet. "Het is om zeker te weten dat je het niet hebt. Dat is een goede maatregel, denk ik. Wat het precies inhoudt, gaan we zien. Volgens mij zit ik straks alleen op mijn hotelkamer", aldus Menzo, die sinds de uitbraak van het coronavirus in het Chinese Wuhan in december niet meer aan het werk is geweest. "Ik heb al die tijd thuis gezeten en kon niet veel doen. Dat gaat vervelen. Het komt nu allemaal weer op gang. Het is nog pril, maar ik hoop dat het hier straks ook zo eruit gaat zien."

Het trainingskamp van het beloftenteam van Beijing Guoan begint op 8 april. Menzo zit dan echter nog in verplichte zelfisolatie. "China is heel voorzichtig met buitenlanders die eventueel het virus mee kunnen brengen. Thuisquarantaine mag niet meer, vandaar in het hotel", verduidelijkt Menzo. "Als wij de straat weer op mogen, ga ik naar het trainingskamp." De voormalig sluitpost weet nog niet wat hij zal aantreffen in China. "Een hand geven was normaal. Kan dat nog? Mag dat al? We gaan het zien. Wel denk ik dat het in China nu veiliger is dan in Nederland. We moeten hoe dan ook het dagelijks leven weer oppakken en voor mij is dat nu daar."