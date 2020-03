Ajax in wachtkamer gezet: ‘Ik wil in mijn carrière nergens spijt van hebben’

Jan Vertonghen is bij Tottenham Hotspur in het bezit van een aflopend contract. De 32-jarige verdediger werd de afgelopen tijd meer dan eens gelinkt aan een transfervrije overstap naar Ajax. Vertonghen plaatst de Amsterdammers echter voorlopig in de wachtkamer en geeft in gesprek met Sporza te kennen dat hij komende tijd gaat bepalen wat hij nog wil in zijn loopbaan.

“Ik zit op dit moment in een proces dat ik een stuk papier moet pakken en de voor- en nadelen moet opschrijven van de opties die ik binnenkort zal hebben. Ik zal echt moeten bepalen wat ik in mijn carrière nog wil”, zegt Vertonghen. Tuttosport kwam dinsdag nog met het bericht dat de Belgische verdediger een transfervrije overstap naar Internazionale zou naderen. I Nerazzurri zouden daarmee onder meer Ajax aftroeven.

“Over drie vier jaar keer ik normaal gezien terug naar de plek waar ik me waarschijnlijk zal settelen. Ik moet toch gaan bedenken waar ik nog wil hebben gewoond, welke taal ik nog wil leren, in welke cultuur ik nog wil leven. En heel belangrijk: welke competities en prijzen wil ik nog winnen. Ik wil in mijn carrière nergens spijt van hebben”, gaat de 118-voudig Belgisch international, die tussen 2003 en 2012 voor Ajax speelde, verder. Vertonghen geeft aan dat hij voorlopig nog graag voor de Rode Duivels wil blijven spelen.

“Ik speel heel graag voor de nationale ploeg. Met de huidige staf is het een plezier om voor te spelen en dat betaal je terug op het veld. We hebben zo'n goede ploeg dat wel wel ambitie moeten hebben. We willen beter doen dan op het WK (brons, red.) en dan zijn er maar twee mogelijkheden over”, blikt Vertonghen voorzichtig vooruit op het naar volgende zomer verplaatste EK.