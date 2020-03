Cynische sneer valt zeer slecht in Ajax-kringen: ‘Het slaat nergens op’

De voetbalcompetities liggen vanwege de coronacrisis voorlopig stil, waardoor de clubs in Europa andere middelen moeten aangrijpen om de volgers op de sociale media tevreden te houden. Zo is er een online FIFA-toernooi gaande met de titel ‘UltimateQuaranTeam’, georganiseerd door Leyton Orient. West Bromwich Albion verloor dinsdag met 1-5 van Ajax, dat wordt vertegenwoordigd door de eSporter Dani Hagebeuk. De cynische reactie van WBA na afloop van het duel schoot laatstgenoemde echter in het verkeerde keelgat.

"Een moedige poging van Callum Robinson, die werd verslagen door een professionele eSporter van Ajax die al jaren zijn huis niet uit is geweest", zo valt te lezen op het Twitter-account van de club uit de Championship. Ook Robinson zelf reageerde op de forse nederlaag. "Ajax zet gewoon een professionele FIFA-speler in...Kom op jongens, jullie kunnen veel beter. Ik heb mijn uiterste beste gedaan, maar op zo’n manier ben ik natuurlijk kansloos."

Ah comeon guys... for what reason you‘re ‘trying’ to roast me? I’m just competing and helping to raise money for the charity. Besides that, don’t roast me if you don’t know anything about my life. Very disrespectful guys, I’m doing so much to help people in life. Gg’s ???? — Dani Hagebeuk (@DaniHagebeuk) March 24, 2020

Hagebeuk kon het plaagstootje van WBA duidelijk niet waarderen. "Kom op jongens, waarom proberen jullie mij op deze manier te roasten? Ik doe gewoon mijn best om geld in te zamelen voor het goede doel. Daarnaast slaat zo’n roast nergens op, want jullie weten helemaal niets over mij. Dat is bijzonder respectloos, ik doe er juist alles aan om mensen te helpen." The Baggies kwamen al snel met een ‘mea culpa’. "We proberen in deze moeilijke tijden voor een lach te zorgen. Het spijt ons als we je hebben beledigd, Dani. We wensen je veel succes in het verdere verloop van de competitie." Hagebeuk heeft de excuses inmiddels geaccepteerd. "Geen zorgen, ik hoop dat iedereen daar veilig blijft."